Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO KẾT NỐI TRỰC TUYẾN CONEX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu

Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO KẾT NỐI TRỰC TUYẾN CONEX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO KẾT NỐI TRỰC TUYẾN CONEX
Ngày đăng tuyển: 27/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO KẾT NỐI TRỰC TUYẾN CONEX

Thực tập sinh Nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Nhân sự Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO KẾT NỐI TRỰC TUYẾN CONEX

Mức lương
1 - 2 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 90 đường số 6, Cityland Park Hills, phường 10, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 1 - 2 Triệu

- Đăng tuyển, tìm kiếm ứng viên
- Tiến hành lọc hồ sơ ứng viên
- Liên hệ ứng viên đến phỏng vấn theo kịch bản (Gọi điện, gửi thư mời qua Email)
- Tiếp đón ứng viên và tổ chức phỏng vấn
-Thông báo kết quả sau phỏng vấn
- Hỗ trợ các công việc hành chính khác
-Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên năm cuối thực tập full-time
- Có laptop cá nhân
- Thành thạo tin học văn phòng
- Nhanh nhẹn, hoạt bát.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO KẾT NỐI TRỰC TUYẾN CONEX Thì Được Hưởng Những Gì

- Hỗ trợ lương thực tập: 1.000.000 VNĐ/ tháng + thưởng khác
- Hỗ trợ thực tập sinh Số liệu báo cáo, đóng dấu mộc, chữ ký, định hướng công việc phù hợp với khả năng trong quá trình thực tập
- Cơ hội thành nhân viên chính thức khi hoàn thành thực tập
- Thời gian làm việc: làm giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 (sáng 8h-12h, chiều 13h30 - 17h30), Thứ 7, Chủ Nhật nghỉ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO KẾT NỐI TRỰC TUYẾN CONEX

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO KẾT NỐI TRỰC TUYẾN CONEX

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO KẾT NỐI TRỰC TUYẾN CONEX

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 90 Đường số 6, Cityland Park Hills, Phường 10, Quận Gò Vấp

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

