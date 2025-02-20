Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC HƯNG GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Nhân sự Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC HƯNG GROUP
Mức lương
Từ 1 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Tòa nhà Lavita Charm (Block B), 29 Đường số 1, phường Trường Thọ, Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương Từ 1 Triệu
Thực hiện công tác đăng tin, tạo nguồn tuyển dụng
Phỏng vấn, đánh giá ứng viên (nhóm mass, nhóm quản lý)
Hỗ trợ xây dưng chính sách, quy trình chế độ cho người lao động
Thực hiện các công tác liên quan đến nhân sự khác
Với Mức Lương Từ 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chỉ cần nhanh nhẹn, ham học hỏi
Ưu tiên các bạn học và đam mê ngành Nhân sự
Ưu tiên các bạn sinh viên năm 3, năm 4, mới ra trường
Ưu tiên các bạn học và đam mê ngành Nhân sự
Ưu tiên các bạn sinh viên năm 3, năm 4, mới ra trường
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC HƯNG GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Được hỗ trợ dấu mộc thực tập.
Được làm việc trong môi trường hiện đại, năng động.
Có cơ hội học tập và phát triển trong lĩnh vực nhân sự (Mảng Tuyển dụng).
Được làm việc trong môi trường hiện đại, năng động.
Có cơ hội học tập và phát triển trong lĩnh vực nhân sự (Mảng Tuyển dụng).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC HƯNG GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI