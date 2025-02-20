Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC HƯNG GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1 Triệu

Mức lương Từ 1 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Lavita Charm (Block B), 29 Đường số 1, phường Trường Thọ, Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc

Thực hiện công tác đăng tin, tạo nguồn tuyển dụng

Phỏng vấn, đánh giá ứng viên (nhóm mass, nhóm quản lý)

Hỗ trợ xây dưng chính sách, quy trình chế độ cho người lao động

Thực hiện các công tác liên quan đến nhân sự khác

Yêu Cầu Công Việc

Chỉ cần nhanh nhẹn, ham học hỏi

Ưu tiên các bạn học và đam mê ngành Nhân sự

Ưu tiên các bạn sinh viên năm 3, năm 4, mới ra trường

Quyền Lợi

Được hỗ trợ dấu mộc thực tập.

Được làm việc trong môi trường hiện đại, năng động.

Có cơ hội học tập và phát triển trong lĩnh vực nhân sự (Mảng Tuyển dụng).

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.