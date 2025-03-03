Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN DANH KHÔI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Nhân sự Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN DANH KHÔI
Mức lương
1 - 2 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 15
- 17 Đường Mê Linh, P.19, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 1 - 2 Triệu
Tiếp nhận yêu cầu tuyển dụng.
Viết content & thiết kế banner tuyển dụng
Đăng tin trên các kênh tuyển dụng.
Hỗ trợ các công việc trước và sau phỏng vấn, tuyển dụng...
Tiếp nhận sàng lọc hồ sơ ứng viên
Sơ vấn, đặt lịch hẹn với ứng viên.
Thực hiện quy trình nhận việc cho nhân viên mới.
Thực hiện các công việc khác liên quan hoặc theo yêu cầu.
Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm cuối/mới tốt nghiệp các trường Cao đẳng, Đại học yêu thích và có định hướng phát triển trong lĩnh vực Hành chính - Nhân sự.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint)
Kỹ năng giao tiếp tốt, hướng ngoại, cầu tiến.
Tham gia tích cực các hoạt động phong trào tại lớp/khoa/trường.
Thời gian thực tập tối thiểu 02 tháng. Có thể đi làm ngay.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN DANH KHÔI Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo bài bản các kiến thức, kỹ năng cần thiết trong công việc.
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau khi thực tập.
Hỗ trợ dấu Mộc Đỏ và tài liệu viết báo cáo thực tập.
Mộc Đỏ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN DANH KHÔI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
