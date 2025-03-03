Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN DANH KHÔI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu

Mức lương 1 - 2 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 15 - 17 Đường Mê Linh, P.19, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 1 - 2 Triệu

Tiếp nhận yêu cầu tuyển dụng.

Viết content & thiết kế banner tuyển dụng

Đăng tin trên các kênh tuyển dụng.

Hỗ trợ các công việc trước và sau phỏng vấn, tuyển dụng...

Tiếp nhận sàng lọc hồ sơ ứng viên

Sơ vấn, đặt lịch hẹn với ứng viên.

Thực hiện quy trình nhận việc cho nhân viên mới.

Thực hiện các công việc khác liên quan hoặc theo yêu cầu.

Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối/mới tốt nghiệp các trường Cao đẳng, Đại học yêu thích và có định hướng phát triển trong lĩnh vực Hành chính - Nhân sự.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint)

Kỹ năng giao tiếp tốt, hướng ngoại, cầu tiến.

Tham gia tích cực các hoạt động phong trào tại lớp/khoa/trường.

Thời gian thực tập tối thiểu 02 tháng. Có thể đi làm ngay.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN DANH KHÔI Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo bài bản các kiến thức, kỹ năng cần thiết trong công việc.

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau khi thực tập.

Hỗ trợ dấu Mộc Đỏ và tài liệu viết báo cáo thực tập.



Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN DANH KHÔI

