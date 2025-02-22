Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY TNHH SX TM DV ĐẶNG GIA TRANG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 77 Lê Trung Nghĩa, phường 12, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

– Giúp tính toán và chuẩn bị bảng lương, thưởng cho nhân viên.

– Cập nhật thông tin lương, phúc lợi và bảo hiểm cho nhân viên.

– Giải đáp thắc mắc và giúp đỡ nhân viên về bảo hiểm, phúc lợi.

– Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến C&B khi được phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Có laptop cá nhân

– Ưu tiên các bạn sinh viên năm 4 có thể đi làm fulltime từ thứ hai đến thứ sáu (hoặc đi linh hoạt theo lịch học)

– Thực tập tối thiểu 3 tháng

– Có đam mê với công việc nhân sự/C&B

Tại CÔNG TY TNHH SX TM DV ĐẶNG GIA TRANG Thì Được Hưởng Những Gì

– Chưa hỗ trợ lương thực tập, có hỗ trợ dấu thực tập, có hỗ trợ hướng dẫn cầm tay chỉ việc, có hỗ trợ phí gửi xe.

– Được hướng dẫn viết báo cáo hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng.

– Được đào tạo, cầm tay chỉ việc, tiếp cận và nắm bắt quy trình C&B bài bản.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SX TM DV ĐẶNG GIA TRANG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.