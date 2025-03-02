Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty TNHH Động Học Stella làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu

Mức lương 1 - 2 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 3 Nguyễn Văn Đậu, Phường 5, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 1 - 2 Triệu

- Hỗ trợ quy trình tuyển dụng: Hỗ trợ đăng tin tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ, lên lịch phỏng vấn, và liên hệ với ứng viên.

- Tham gia vào các hoạt động onboarding: hỗ trợ tổ chức các buổi định hướng và giới thiệu công ty.

- Tham gia vào các dự án phát triển văn hóa và hoạt động nội bộ: Hỗ trợ tổ chức các sự kiện nội bộ, các hoạt động team building, và các sáng kiến xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

- Hỗ trợ các công việc hành chính nhân sự: In ấn, chuẩn bị và lưu trữ các tài liệu nhân sự cho công ty.

Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp cao đăng, đại học chuyên ngành Quản trị Nhân lực, Kinh tế, Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

- Có kỹ năng sáng tạo nội dung trên nền tảng Tiktok, khả năng quay dựng là một lợi thế

- Có đam mê và mong muốn phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực nhân sự.

- Kỹ năng giao tiếp tốt, linh hoạt và làm việc nhóm hiệu quả.

- Khả năng tổ chức công việc tốt, chú trọng đến chi tiết và có trách nhiệm với công việc.

- Nắm được cơ bản các ứng dụng văn phòng cơ bản (Word, Excel, PowerPoint, Canva).

Tại Công ty TNHH Động Học Stella Thì Được Hưởng Những Gì

- Phụ cấp thực tập và các phúc lợi khác theo quy định của công ty.

- Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong lĩnh vực nhân sự.

- Được đào tạo, hỗ trợ phát triển bản thân và có cơ hội trở thành nhân viên chính thức.

- Tham gia vào các hoạt động team building, sự kiện nội bộ của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Động Học Stella

