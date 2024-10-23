Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Kỹ thuật Năng lượng VAS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 0 - 2 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty TNHH Kỹ thuật Năng lượng VAS
- Hồ Chí Minh: 68 Lê Thúc Hoạch, P Phú Thọ Hòa, Tân Phú
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 0 - 2 Triệu
In ấn, soạn thảo hồ sơ, giấy tờ
Hỗ trợ giao tiếp, biên dịch các văn bản, hợp đồng Trung - Việt, Việt - Trung
Đi công tác trong ngày với Sếp và gặp các đối tác nước ngoài
Hỗ trợ các phòng ban để hoàn thành công việc
Với Mức Lương 0 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Là sinh viên năm 4 các trường cao đẳng, Đại học ngành ngôn ngữ tiếng Trung có thể đáp ứng thời gian làm việc fulltime.
Ngoại hình ưa nhìn.
Tự tin giao tiếp bằng tiếng Trung, có thể phiên dịch bất cứ lúc nào Sếp cần.
Đi công tác tỉnh được, không say xe.
Chăm chỉ, cẩn thận, có trách nhiệm.
Tại Công ty TNHH Kỹ thuật Năng lượng VAS Thì Được Hưởng Những Gì
- Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức khi ra trường.
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, tham gia các hoạt động ăn chơi+ nghỉ mát hàng năm công ty Thưởng các ngày lễ 10/3;30/4,01/05; 2/9, tết Dương lịch, tết Âm lịch
- Tham gia các khóa đào tạo huấn luyện nâng cao nghiệp vụ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kỹ thuật Năng lượng VAS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
