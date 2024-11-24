Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty TNHH Bess & Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 1 Triệu

Mức lương 1 - 1 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số nhà 32, ngõ 285 Khuất Duy Tiến, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 1 - 1 Triệu

Thiết kế các ấn phẩm quảng cáo trên kênh digital marketing (website, facebook, youtube...) như banner, poster, giao diện website/ứng dụng, v.v...

Phối hợp với bộ phận liên quan lên ý tưởng thiết kế các ấn phẩm sử dụng trên các kênh digital marketing của công ty: website, Fanpage, Youtube...

Cùng triển khai các chương trình Marketing/PR cho các sự kiện, chiến dịch của công ty

Chỉnh sửa, hoàn thiện sản phẩm theo yêu cầu

Thực hiện các công việc theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương 1 - 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Background/ Bằng cấp: Đại học/ Cao đẳng

Kinh nghiệm chuyên môn: Không yêu cầu

Sử dụng công cụ: Photoshop, Illustrator và các công cụ hỗ trợ khác

Có laptop cá nhân

Tại Công ty TNHH Bess & Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 500.000 VNĐ - 1.000.000 VNĐ/tháng

Có cơ hội thăng tiến nhanh chóng lên quản lý và có cơ hội trở thành cổ đông dự án của Bess

Được học kiến thức về quản trị kinh doanh thực tiễn trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam

Có mentors chuyên môn cầm tay chỉ việc, tháo gỡ khó khăn trong quá trình làm việc

Xác định được lộ trình phát triển sự nghiệp và khung năng lực cần có

Được tham gia các hoạt động ngoại khoá của Bess trong quá trình thực tập

Hỗ trợ dấu thực tập và hồ sơ liên quan

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bess & Company

