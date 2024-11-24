Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty TNHH Bess & Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 1 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Graphic Design/Illustration/Animation Tại Công ty TNHH Bess & Company
- Hà Nội: Số nhà 32, ngõ 285 Khuất Duy Tiến, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 1 - 1 Triệu
Thiết kế các ấn phẩm quảng cáo trên kênh digital marketing (website, facebook, youtube...) như banner, poster, giao diện website/ứng dụng, v.v...
Phối hợp với bộ phận liên quan lên ý tưởng thiết kế các ấn phẩm sử dụng trên các kênh digital marketing của công ty: website, Fanpage, Youtube...
Cùng triển khai các chương trình Marketing/PR cho các sự kiện, chiến dịch của công ty
Chỉnh sửa, hoàn thiện sản phẩm theo yêu cầu
Thực hiện các công việc theo sự phân công của quản lý
Với Mức Lương 1 - 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm chuyên môn: Không yêu cầu
Sử dụng công cụ: Photoshop, Illustrator và các công cụ hỗ trợ khác
Có laptop cá nhân
Tại Công ty TNHH Bess & Company Thì Được Hưởng Những Gì
Có cơ hội thăng tiến nhanh chóng lên quản lý và có cơ hội trở thành cổ đông dự án của Bess
Được học kiến thức về quản trị kinh doanh thực tiễn trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam
Có mentors chuyên môn cầm tay chỉ việc, tháo gỡ khó khăn trong quá trình làm việc
Xác định được lộ trình phát triển sự nghiệp và khung năng lực cần có
Được tham gia các hoạt động ngoại khoá của Bess trong quá trình thực tập
Hỗ trợ dấu thực tập và hồ sơ liên quan
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bess & Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
