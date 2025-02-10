Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HẬU CẦN EFEX ASIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 5 Triệu

Mức lương 1 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà The Nine Tower, Số 9 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, HN, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 1 - 5 Triệu

Hỗ trợ quản lý hàng trong kho: Theo dõi và cập nhật số liệu hàng trong kho; Giúp thực hiện kiểm kê định kỳ.

Hỗ trợ trong việc lập kế hoạch và theo dõi lộ trình vận chuyển.

Giao tiếp với các nhà cung cấp và đối tác vận chuyển để đảm bảo giao hàng đúng hạn.

Giúp đỡ trong các thủ tục nhập xuất hàng hóa tại kho.

Kiểm tra chất lượng hàng hóa trước khi giao nhận.

Với Mức Lương 1 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành logistic hoặc chuyên ngành liên quan

Nhanh nhẹn, cẩn thận, tỉ mỉ

Kỹ năng giao tiếp tốt

Kỹ năng excel, word tốt

Có kiến thức, nghiệp vụ kỹ năng trong ngành vận tải logistics

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HẬU CẦN EFEX ASIA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức hỗ trợ từ 1M-5M (có hỗ trợ ăn trưa và gửi xe khi làm fulltime)

Được đào tạo bởi các anh/chị senior trong ngành và có cơ hội trở thành nhân viên chính thức của công ty sau 6 tháng thực tập

Môi trường trẻ trung, năng động, được tham gia các hoạt động của công ty và nhiều câu lạc bộ như bóng đá, bơi lội ...

Thời gian làm việc: 8h00-17h30, Từ Thứ 2 – Thứ 6 (nghỉ Thứ 7 và Chủ Nhật)

