Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HẬU CẦN EFEX ASIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 5 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HẬU CẦN EFEX ASIA
- Hà Nội: Toà The Nine Tower, Số 9 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, HN, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 1 - 5 Triệu
Hỗ trợ quản lý hàng trong kho: Theo dõi và cập nhật số liệu hàng trong kho; Giúp thực hiện kiểm kê định kỳ.
Hỗ trợ trong việc lập kế hoạch và theo dõi lộ trình vận chuyển.
Giao tiếp với các nhà cung cấp và đối tác vận chuyển để đảm bảo giao hàng đúng hạn.
Giúp đỡ trong các thủ tục nhập xuất hàng hóa tại kho.
Kiểm tra chất lượng hàng hóa trước khi giao nhận.
Với Mức Lương 1 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nhanh nhẹn, cẩn thận, tỉ mỉ
Kỹ năng giao tiếp tốt
Kỹ năng excel, word tốt
Có kiến thức, nghiệp vụ kỹ năng trong ngành vận tải logistics
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HẬU CẦN EFEX ASIA Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo bởi các anh/chị senior trong ngành và có cơ hội trở thành nhân viên chính thức của công ty sau 6 tháng thực tập
Môi trường trẻ trung, năng động, được tham gia các hoạt động của công ty và nhiều câu lạc bộ như bóng đá, bơi lội ...
Thời gian làm việc: 8h00-17h30, Từ Thứ 2 – Thứ 6 (nghỉ Thứ 7 và Chủ Nhật)
