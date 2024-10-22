Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Giải pháp NETKO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Giải pháp NETKO
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
Công ty Cổ phần Giải pháp NETKO

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty Cổ phần Giải pháp NETKO

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Minh Thu Building, Khu C, Ngõ 4, đường Phú Mỹ, P. Mỹ Đình II, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ công tác hành chính văn phòng: Quản lý vệ sinh văn phòng, quản lý văn bản, giấy tờ, hồ sơ, tài sản...
Hỗ trợ công tác tuyển dụng: đăng tin tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ, sắp xếp lịch phỏng vấn, ...
Hỗ trợ công tác sự kiện nội bộ: lên kế hoạch & tổ chức các sự kiện nội bộ, ...
Hỗ trợ công tác quản lý nhân sự: quản lý chấm công, follow hợp đồng, ...
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Hỗ trợ công tác hành chính văn phòng: Quản lý vệ sinh văn phòng, quản lý văn bản, giấy tờ, hồ sơ, tài sản...
Hỗ trợ công tác tuyển dụng: đăng tin tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ, sắp xếp lịch phỏng vấn, ...
Hỗ trợ công tác sự kiện nội bộ: lên kế hoạch & tổ chức các sự kiện nội bộ, ...
Hỗ trợ công tác quản lý nhân sự: quản lý chấm công, follow hợp đồng, ...
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các ngành liên quan đến hành chính, nhân sự, kế toán
Nắm vững tin học văn phòng, thành thạo sử dụng các phần mềm: Word, Excel, Powerpoint.
Có khả năng giao tiếp, ứng xử tốt, khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực hành chính, nhân sự.
Tốt nghiệp các ngành liên quan đến hành chính, nhân sự, kế toán
Nắm vững tin học văn phòng, thành thạo sử dụng các phần mềm: Word, Excel, Powerpoint.
Có khả năng giao tiếp, ứng xử tốt, khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực hành chính, nhân sự.

Tại Công ty Cổ phần Giải pháp NETKO Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN, ... khi lên chính thức
Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát hàng năm.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN, ... khi lên chính thức
Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát hàng năm.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giải pháp NETKO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Giải pháp NETKO

Công ty Cổ phần Giải pháp NETKO

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6, số 84 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

