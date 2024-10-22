Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DU LỊCH GIGAGO làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Mức lương 3 - 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 23 tòa Tasco, Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

Hỗ trợ tiếp nhận và xử lý các booking phòng/ voucher khách sạn, Tàu, Xe, combo du lịch. Làm việc trực tiếp với các khách sạn hoặc các đại lý, nhà cung cấp dịch vụ Tàu/ xe du lịch để đảm phán và thương lượng giá cả và chất lượng dịch vụ tốt nhất. Đảm bảo nắm rõ thông tin về các dịch vụ của khách sạn, các chương trình ưu đãi theo dịp hay áp dụng cho các đối tượng khách hàng khác nhau để giới thiệu chính xác đến khách đặt phòng. Phối hợp linh hoạt với bộ phận Sales để cung cấp đầy đủ thông tin đến chuyên viên viên tư vấn. Phối hợp chặt chẽ với bộ phận Kế toán để thanh toán dịch vụ cho đối tác, thu hồi hóa đơn, chứng từ. Báo cáo ngày, tuần, tháng và quý cho quản lý trực tiếp. Các công việc theo sự phân công và điều động của Ban giám đốc.

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên các trường Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Ngoại ngữ, Kinh tế, Tài chính, Du lịch, ... Có định hướng làm việc trong ngành du lịch. Cầu tiến, chăm chỉ, nhiệt... Siêng năng, chịu khó, chịu trách nhiệm trong công việc Kỹ năng vi tinh văn phòng tốt (Excel, Word, Power Point).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DU LỊCH GIGAGO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hỗ trợ: 3.000.000 VNĐ - 4.000.000 VNĐ/ tháng; Đào tạo bài bản A–Z. Thực hành training on job ngay khi mới bắt đầu; Cấp dấu công ty và đánh giá thực tập sau khi hoàn thành chương trình thực tập; Thưởng Lễ Tết, du lịch cùng công ty; Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức khi kết thúc thực tập; Môi trường làm việc: Thân thiện, chuyên nghiệp, có định hướng rõ ràng cho sự phát triển của một nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DU LỊCH GIGAGO

