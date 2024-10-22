Tuyển Thực tập sinh Aroma Tiếng Anh Cho Người Đi Làm làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Ngõ 64 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

- Kiểm tra và đánh giá trình độ đầu vào của học viên, xếp lớp.

- Tổ chức khai giảng lớp học theo lịch sắp xếp của trung tâm.

- Dự giờ và kiểm soát chất lượng lớp học. Kiểm tra trình độ tiếng Anh định kỳ của học viên bằng cách giao tiếp và nhận xét trực tiếp bằng Tiếng Anh với học viên.

- Dạy bù và kèm bù cho học viên.

- Phối hợp chăm sóc và hỗ trợ học viên trong quá trình học.

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi từ 20- 30.

- Sinh viên năm 2, 3,4 hoặc tốt nghiệp các trường cao đẳng trở lên.

- Tiếng Anh thành thạo 4 kỹ năng. Ưu tiên có chứng chỉ IELTS 6.5 trở lên hoặc văn bằng, chứng chỉ tương đương.

- Tự tin, kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt.

- Giọng nói chuẩn, không nói ngọng.

- Có kỹ năng xử lý tình huống linh hoạt, khéo léo, ngoại hình tốt là một lợi thế.

- Có laptop cá nhân. Thành thạo tin học văn phòng.

Tại Aroma Tiếng Anh Cho Người Đi Làm Thì Được Hưởng Những Gì

+ Hỗ trợ thực tập lương cứng 2.500.000 - 3.000.000 VNĐ/tháng + thưởng kiểm tra đầu vào học viên. Thu nhập lên đến 5.000.000 VNĐ/tháng + Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức. + Học tiếng Anh miễn phí tất cả khóa học tại AROMA + Được đào tạo kỹ năng cơ bản và nâng cao. + Môi trường chuyên nghiệp, tôn trọng và tạo điều kiện phát huy giá trị cá nhân.

2.500.000 - 3.000.000 VNĐ/tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Aroma Tiếng Anh Cho Người Đi Làm

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.