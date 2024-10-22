Tuyển Thực tập sinh Aroma Tiếng Anh Cho Người Đi Làm làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Aroma Tiếng Anh Cho Người Đi Làm
- Hồ Chí Minh: Ngõ 64 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 5 Triệu
- Kiểm tra và đánh giá trình độ đầu vào của học viên, xếp lớp.
- Tổ chức khai giảng lớp học theo lịch sắp xếp của trung tâm.
- Dự giờ và kiểm soát chất lượng lớp học. Kiểm tra trình độ tiếng Anh định kỳ của học viên bằng cách giao tiếp và nhận xét trực tiếp bằng Tiếng Anh với học viên.
- Dạy bù và kèm bù cho học viên.
- Phối hợp chăm sóc và hỗ trợ học viên trong quá trình học.
Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Sinh viên năm 2, 3,4 hoặc tốt nghiệp các trường cao đẳng trở lên.
- Tiếng Anh thành thạo 4 kỹ năng. Ưu tiên có chứng chỉ IELTS 6.5 trở lên hoặc văn bằng, chứng chỉ tương đương.
- Tự tin, kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt.
- Giọng nói chuẩn, không nói ngọng.
- Có kỹ năng xử lý tình huống linh hoạt, khéo léo, ngoại hình tốt là một lợi thế.
- Có laptop cá nhân. Thành thạo tin học văn phòng.
Tại Aroma Tiếng Anh Cho Người Đi Làm Thì Được Hưởng Những Gì
2.500.000 - 3.000.000 VNĐ/tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Aroma Tiếng Anh Cho Người Đi Làm
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI