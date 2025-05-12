Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần M Village làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 1 - 2 Triệu

Mức lương 1 - 2 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Sơn Trà, Quận Sơn Trà

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 1 - 2 Triệu

Làm thủ tục check in (nhận phòng), check out (trả phòng) cho khách hàng

Hỗ trợ và giải quyết những phát sinh, thắc mắc của khách hàng

Thực hiện các thủ tục đổi buồng/phòng theo quy trình

Cung cấp cho khách hàng các thông tin cần thiết, các chương trình ưu đãi,...

Chăm sóc khu vực sảnh, khu làm việc, trang thiết bị đảm bảo ngăn nắp, sạch sẽ

Tiếp nhận, xử lý các yêu cầu của khách kịp thời và hiệu quả với thái độ thân thiện, lịch sự

Liên tục cập nhật, kiểm tra danh sách khách check in, check out và các thông tin liên quan

Báo cáo ngay các vấn đề hoặc than phiền của khách hàng đến cấp quản lý nếu chưa có biện pháp xử lý

Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên các trường thuộc chuyên ngành khách sạn hoặc liên quan

Có khả năng giao tiếp khá bằng tiếng anh

Thực tập tối thiểu 3 tháng

Có đam mê với ngành khách sạn

Tại Công ty Cổ phần M Village Thì Được Hưởng Những Gì

Trợ cấp thực tập 1,500,000/tháng

Được cấp phát đồng phục

Bạn được dạy lại từ đầu và chuyên sâu kiến thức chuyên ngành để trở thành 1 Lễ Tân có chuyên môn

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức của các ngôi làng M Village.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần M Village

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin