Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần M Village làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 1 - 2 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty Cổ phần M Village
- Đà Nẵng: Sơn Trà, Quận Sơn Trà
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 1 - 2 Triệu
Làm thủ tục check in (nhận phòng), check out (trả phòng) cho khách hàng
Hỗ trợ và giải quyết những phát sinh, thắc mắc của khách hàng
Thực hiện các thủ tục đổi buồng/phòng theo quy trình
Cung cấp cho khách hàng các thông tin cần thiết, các chương trình ưu đãi,...
Chăm sóc khu vực sảnh, khu làm việc, trang thiết bị đảm bảo ngăn nắp, sạch sẽ
Tiếp nhận, xử lý các yêu cầu của khách kịp thời và hiệu quả với thái độ thân thiện, lịch sự
Liên tục cập nhật, kiểm tra danh sách khách check in, check out và các thông tin liên quan
Báo cáo ngay các vấn đề hoặc than phiền của khách hàng đến cấp quản lý nếu chưa có biện pháp xử lý
Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khả năng giao tiếp khá bằng tiếng anh
Thực tập tối thiểu 3 tháng
Có đam mê với ngành khách sạn
Tại Công ty Cổ phần M Village Thì Được Hưởng Những Gì
Được cấp phát đồng phục
Bạn được dạy lại từ đầu và chuyên sâu kiến thức chuyên ngành để trở thành 1 Lễ Tân có chuyên môn
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức của các ngôi làng M Village.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần M Village
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
