Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/05/2025
Thực tập sinh

Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Cầu Giấy, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

– Hỗ trợ khách hàng sử dụng phần mềm Kế toán
– Hướng dẫn khách hàng sử dụng phần mềm
– Xử lý các sự cố liên quan đến phần mềm cho khách hàng
– Tư vấn, hỗ trợ nghiệp vụ khách hàng trong quá trình sử dụng phần mềm

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Ưu tiên các bạn sinh viên năm 3, năm 4 vào kỳ thực tập hoặc đang chờ bằng, mới tốt nghiệp chuyên ngành Kế Toán
– Không yêu cầu kinh nghiệm, đã từng tiếp xúc với một số phần mềm kế toán trên trường
– Có tinh thần trách nhiệm, có khả năng làm việc độc lập.
– Có laptop cá nhân

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS Thì Được Hưởng Những Gì

– Thu nhập từ 3.000.000 – 5.000.00+ Phụ cấp ăn trưa 30k/ngày+ vé xe 100k/tháng
– Làm fulltime hoặc parttime tối thiểu 5 buổi/tuần, ca làm việc linh hoạt
– Chế độ lương thưởng hấp dẫn với lương tháng 13 (có thể x2), lên tới 15 tháng lương/năm
– Xét tăng lương hiệu suất 1lần/năm
-Cơ hội thăng tiến và thu nhập phù hợp tùy vào chuyên môn hoặc khả năng quản lý.
-Được học hỏi: SDS tạo điều kiện cho mọi người rèn luyện ở mọi lúc mọi nơi, đồng hành và thúc đẩy phát triển cá nhân từ đồng nghiệp và quản lý giàu kinh nghiệm
-Được thử sức trong một môi trường làm việc trẻ trung, cởi mở với chính sách đãi ngộ tốt
-Du lịch hằng năm với địa điểm hấp dẫn, thường xuyên tổ chức các hoạt động team building gắn kết cộng đồng, các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân viên.
-Tham gia chương trình hàng tháng, các buổi liên hoan, sinh nhật hàng tháng, tiệc noel, tất niên,...
-Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN, chế độ nghỉ phép theo luật hiện hành.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Nhà khách ATS số 8 Phạm Hùng, Mễ Trì

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

