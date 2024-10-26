Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA PNC TECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu

Mức lương 1 - 3 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Vinhome Ocean Park, Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 1 - 3 Triệu

Tham gia vào thiết kế giải pháp, thiết kế nguyên lý điện, layout tủ điện, bản vẽ shopdrawing theo các hạng mục được phân công; Được đào tạo về lập trình PLC, Robot, Camera... Thực hiện phân tích lỗi, dự đoán các nguy cơ xảy ra trong hệ thống; Thực hiện các công việc cài đặt và hiệu chỉnh tại hiện trường theo sự hướng dẫn của người có kinh nghiệm; Thực hiện công việc theo hướng dẫn từ quản lý.

Tham gia vào thiết kế giải pháp, thiết kế nguyên lý điện, layout tủ điện, bản vẽ shopdrawing theo các hạng mục được phân công;

Được đào tạo về lập trình PLC, Robot, Camera...

Thực hiện phân tích lỗi, dự đoán các nguy cơ xảy ra trong hệ thống;

Thực hiện các công việc cài đặt và hiệu chỉnh tại hiện trường theo sự hướng dẫn của người có kinh nghiệm;

Thực hiện công việc theo hướng dẫn từ quản lý.

Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3,4 hoặc sinh viên đang chờ bằng các chuyên ngành: Điện, Điện công nghiệp, Tự động hóa, Điều khiển tự động hóa Thời gian làm việc linh hoạt (ưu tiên làm Full time) Chăm chỉ, chịu khó

Sinh viên năm 3,4 hoặc sinh viên đang chờ bằng các chuyên ngành: Điện, Điện công nghiệp, Tự động hóa, Điều khiển tự động hóa

Thời gian làm việc linh hoạt (ưu tiên làm Full time)

Chăm chỉ, chịu khó

Tại CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA PNC TECH Thì Được Hưởng Những Gì

Có cơ hội trở thành nhân sự chính thức của Công ty; Được đào tạo bài bản để trở thành nhân sự nòng cốt của công ty; Cơ hội tiếp xúc, làm việc và học hỏi từ các khách hàng, đối tác lớn và tiếp xúc các công nghệ mới nhất trên thế giới và trong nước; Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động và nhân văn.

Có cơ hội trở thành nhân sự chính thức của Công ty;

Được đào tạo bài bản để trở thành nhân sự nòng cốt của công ty;

Cơ hội tiếp xúc, làm việc và học hỏi từ các khách hàng, đối tác lớn và tiếp xúc các công nghệ mới nhất trên thế giới và trong nước;

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động và nhân văn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA PNC TECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin