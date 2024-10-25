Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐI CHUNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 2 Triệu

Mức lương 1 - 2 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 21 ngõ 27 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 1 - 2 Triệu

- Nhận đơn vận chuyển hàng hóa từ các đại lý ( Đi chung/ Vnpay/ Vietelpay...) và khách hàng ( shop/ doanh nghiệp)

- Sắp xếp điều hành tài xế/ shipper nội bộ công ty thực hiện các đơn hàng đảm bảo chất lượng cam kết ( SLAs) của gói dịch vụ

- Điều phối năng lực vận tải bên thứ ba ( Lalamove/ Ahamove, Swift247...) để bổ xung năng lực vận tải nội bộ công ty

- Tối ưu hoá khai thác năng lực vận tải của công ty và các đối tác để đáp ứng kỳ vọng của khách hàng ( gía thành/ thời gian giao nhận)

- Liên tục Nghiên cứu tìm hiểu để đưa ra phương án vận tải mới hiệu quả hơn và phối hợp với các bộ phận kinh doanh để đưa dịch vụ mới có tính cạnh tranh ra thị trường

- Báo cáo số liệu hàng tuần/ hàng tháng

Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm thực tập tại các công ty vận chuyển hàng hoá/ chuyển phát là một lợi thế

- Có định hướng phát triển nghề nghiệp ở các công ty Chuyển phát/ Logistic sử dụng công nghệ

- Nhanh nhẹn, xử lý tình huống tốt và chủ động trong công việc

- Có kỹ năng về tin học văn phòng, báo cáo

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐI CHUNG Thì Được Hưởng Những Gì

-Phụ cấp ăn trưa + gửi xe

- Được đào tạo và thực hành thực tế trong môi trường công ty thiên về ứng dụng công nghệ vào lĩnh vực vận chuyển hàng hoá

- Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện với nhiều bạn trẻ và văn hoá làm việc cộng tác.

- Sau thời gian thực tập có thể được tuyển chọn thành nhân viên Đi chung, các ứng viên được hưởng mọi chính sách theo luật định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐI CHUNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.