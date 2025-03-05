Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOLA KIDS làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 6 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOLA KIDS
- Hà Nội: Tầng L2, Tòa Mỹ Sơn Tower, 62 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội., Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 5 - 6 Triệu
Triển khai từ khóa theo từng chủ đề được định hướng và theo yêu cầu;
Viết bài content chuẩn SEO và hỗ trợ sản xuất các nội dung truyền thông, pr báo chí ;
Đăng bài về sản phẩm và các bài về kinh nghiệm theo chủ đề mẹ bé ;
Theo dõi, đo lường và đánh giá các chỉ số về hiệu quả truy cập/view/chuyển đổi của các bài viết;
Đề xuất chỉnh sửa, cải tiến sáng tạo nội dung để tăng hiệu quả truyền thông thương hiệu;
Phối hợp với các thành viên và bộ phận phòng ban khác để đạt mục tiêu chung của từng dự án.
Với Mức Lương 5 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khả năng sáng tạo, bắt kịp xu hướng trên các nền tảng social
Đã có kinh nghiệm làm content là lợi thế
Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học ở các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, Báo chí, Truyền thông, Ngôn ngữ Anh và các ngành khác có liên quan.
Tư duy content tốt, kỹ năng viết tốt, rành mạch, dễ hiểu, đúng chính tả.
Có kiến thức cơ bản về SEO là lợi thế.
Có trách nhiệm và hoàn thành công việc đúng thời hạn.
Chịu học hỏi và phát triển bản thân.
Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOLA KIDS Thì Được Hưởng Những Gì
5.000.000 đồng
Cơ hội lên nhân viên chính thức
Được đào tạo về Content và SEO 1-1 khi bắt tay vào làm việc;
Được thưởng lương tháng 13; thưởng nhân viên xuất sắc;
Được hưởng các phúc lợi về thưởng lễ, tết, sinh nhật, hiếu, hỉ, thai sản;
Được đi du lịch cùng công ty tối thiểu 1 lần/năm;
Được tham gia các chương trình đào tạo nội bộ, đào tạo quản lý nguồn, cử đi học các khóa học liên quan tới nghiệp vụ tại các cơ sở đào tạo chất lượng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOLA KIDS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
