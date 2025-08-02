Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TẬP ĐOÀN MẶT TRỜI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TẬP ĐOÀN MẶT TRỜI
- Hà Nội: Tòa nhà Sun City, 13 Hai Bà Trưng, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ team Điều phối Dự án trong việc tổng hợp phương án thiết kế kiến trúc, phối hợp cập nhật tiến độ và thông tin giữa các bên liên quan (tư vấn, nhà thầu, nội bộ...).
Tham gia chuẩn bị bản vẽ, tài liệu, hồ sơ thiết kế và báo cáo phục vụ công tác điều phối và quản lý dự án.
Dựng phối cảnh 3D, triển khai bản vẽ kỹ thuật cơ bản và thiết kế đồ hoạ phục vụ trình bày ý tưởng kiến trúc.
Lưu trữ dữ liệu dự án, biên bản họp, timeline thiết kế và các tài liệu liên quan.
Hỗ trợ các công việc hành chính và hậu cần khác của Phòng Tổng hợp theo sự phân công.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng tốt các phần mềm 3D (SketchUp, Revit, 3Ds Max, Rhino... hoặc tương đương) và phần mềm đồ hoạ như Photoshop, Illustrator.
Có tư duy thẩm mỹ, khả năng trình bày ý tưởng tốt và tính sáng tạo cao trong thiết kế.
Thành thạo các phần mềm văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Có tinh thần học hỏi, tỉ mỉ, trách nhiệm, kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.
Có định hướng phát triển trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc và điều phối dự án.
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TẬP ĐOÀN MẶT TRỜI Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo và hướng dẫn trực tiếp từ các kiến trúc sư và chuyên gia trong ngành.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo, văn hóa gắn kết.
Có cơ hội tham gia các dự án quy mô lớn, đa dạng lĩnh vực.
Hỗ trợ dấu mộc xác nhận thực tập và phụ cấp thực tập theo chính sách công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TẬP ĐOÀN MẶT TRỜI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
