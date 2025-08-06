Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH INTERSPACE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 97 - 99 Láng Hạ, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ vận hành và quản lý campaign cho các đối tác là các thương hiệu lớn thuộc nhiều lịch vực khác nhau (Health & Beauty, TMĐT,..) thông qua việc phát triển đối tác Publishers

Hỗ trợ tìm kiếm và phát triển các đối tác Publisher: KOL/KOC,… (Publisher là những đối tác sở hữu traffic hoặc có khả năng Marketing - bán hàng để tìm kiếm khách hàng)

Hỗ trợ liên quan tới việc gửi report tối ưu cho các đối tác

Hướng dẫn và hỗ trợ Publisher chạy các chiến dịch và sản phẩm trên nền tảng

Chăm sóc và giải đáp các thắc mắc

Các hoạt động hỗ trợ khác (hỗ trợ webinar/event, cộng đồng...)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối đang chờ bằng hoặc đã tốt nghiệp, đảm bảo được thời gian làm việc fulltime

Có laptop cá nhân để làm việc

Đã từng đi thực tập vị trí Marketing ở các công ty, hoặc đã từng làm về marketing (chạy ads hoặc content,.....) là một điểm cộng

Chăm chỉ, cầu tiến, nhanh nhẹn và chủ động trong công việc

Ham học hỏi, sẵn sàng nhận nhiệm vụ được giao

Biết ngoại ngữ là 1 lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH INTERSPACE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hỗ trợ từ 2-4M tùy năng lực

Cơ hội thăng tiến lên vị trí chính thức sau 3-6 tháng thực tập

Được đào tạo chuyên sâu về digital marketing và kỹ năng chăm sóc khách hàng từ bé đến lớn một cách bài bản

Được làm việc và tiếp xúc với những chuyên gia trong lĩnh vực về Marketing

Cơ hội được học hỏi tại công ty top 1 platform về affiliate marketing tại Đông Nam Á

Môi trường làm việc trẻ trung, nói không với “toxic”, làm hết mình, quẩy nhiệt tình với rất nhiều các sự kiện, cuộc thi, hoạt động văn hoá, chăm lo đời sống tinh thần và gắn kết nội bộ thú vị

ACCESSTRADE có văn hoá học tập, sharing rất mạnh, thường xuyên tổ chức các buổi đào tạo định kỳ nhằm nâng cao năng lực cho toàn thể nhân viên

ACCESSTRADE luôn ươm mầm và phát triển các “Talent” cùng nhiều cơ hội thăng tiến rộng mở

Hỗ trợ đóng dấu mộc và nhận xét trong kỳ thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH INTERSPACE VIỆT NAM

