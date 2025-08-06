Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH INTERSPACE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH INTERSPACE VIỆT NAM
- Hà Nội: 97
- 99 Láng Hạ, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ vận hành và quản lý campaign cho các đối tác là các thương hiệu lớn thuộc nhiều lịch vực khác nhau (Health & Beauty, TMĐT,..) thông qua việc phát triển đối tác Publishers
Hỗ trợ tìm kiếm và phát triển các đối tác Publisher: KOL/KOC,… (Publisher là những đối tác sở hữu traffic hoặc có khả năng Marketing - bán hàng để tìm kiếm khách hàng)
Hỗ trợ liên quan tới việc gửi report tối ưu cho các đối tác
Hướng dẫn và hỗ trợ Publisher chạy các chiến dịch và sản phẩm trên nền tảng
Chăm sóc và giải đáp các thắc mắc
Các hoạt động hỗ trợ khác (hỗ trợ webinar/event, cộng đồng...)
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có laptop cá nhân để làm việc
Đã từng đi thực tập vị trí Marketing ở các công ty, hoặc đã từng làm về marketing (chạy ads hoặc content,.....) là một điểm cộng
Chăm chỉ, cầu tiến, nhanh nhẹn và chủ động trong công việc
Ham học hỏi, sẵn sàng nhận nhiệm vụ được giao
Biết ngoại ngữ là 1 lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH INTERSPACE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội thăng tiến lên vị trí chính thức sau 3-6 tháng thực tập
Được đào tạo chuyên sâu về digital marketing và kỹ năng chăm sóc khách hàng từ bé đến lớn một cách bài bản
Được làm việc và tiếp xúc với những chuyên gia trong lĩnh vực về Marketing
Cơ hội được học hỏi tại công ty top 1 platform về affiliate marketing tại Đông Nam Á
Môi trường làm việc trẻ trung, nói không với “toxic”, làm hết mình, quẩy nhiệt tình với rất nhiều các sự kiện, cuộc thi, hoạt động văn hoá, chăm lo đời sống tinh thần và gắn kết nội bộ thú vị
ACCESSTRADE có văn hoá học tập, sharing rất mạnh, thường xuyên tổ chức các buổi đào tạo định kỳ nhằm nâng cao năng lực cho toàn thể nhân viên
ACCESSTRADE luôn ươm mầm và phát triển các “Talent” cùng nhiều cơ hội thăng tiến rộng mở
Hỗ trợ đóng dấu mộc và nhận xét trong kỳ thực tập
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH INTERSPACE VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
