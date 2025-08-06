Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: số 1 Ngõ 163 Hoàng Ngân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
Mô Tả Công Việc
Hỗ trợ soạn thảo, kiểm tra và rà soát hồ sơ pháp lý.
Tham gia nghiên cứu, phân tích các văn bản pháp luật liên quan đến tư vấn doanh nghiệp.
Hỗ trợ chuẩn bị tài liệu, báo cáo và làm việc với khách hàng khi cần.
Thực hiện các công việc hành chính, thư ký hỗ trợ phòng tư vấn pháp lý.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm 4 chờ bằng hoặc mới tốt nghiệp ngành Luật.
Ưu tiên ứng viên Nam, có khả năng chịu áp lực công việc tốt.
Thành thạo Tiếng Anh (đọc hiểu văn bản pháp lý là lợi thế).
Kỹ năng giao tiếp, sắp xếp công việc và xử lý tình huống tốt.
Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm với công việc.
Ưu tiên ứng viên Nam, có khả năng chịu áp lực công việc tốt.
Thành thạo Tiếng Anh (đọc hiểu văn bản pháp lý là lợi thế).
Kỹ năng giao tiếp, sắp xếp công việc và xử lý tình huống tốt.
Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm với công việc.
Tại Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ pháp lý.
Cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, tiếp xúc với các hồ sơ thực tế.
Hỗ trợ chi phí thực tập 3 triệu/tháng
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập.
Cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, tiếp xúc với các hồ sơ thực tế.
Hỗ trợ chi phí thực tập 3 triệu/tháng
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI