Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 1 Ngõ 163 Hoàng Ngân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc

Hỗ trợ soạn thảo, kiểm tra và rà soát hồ sơ pháp lý.

Tham gia nghiên cứu, phân tích các văn bản pháp luật liên quan đến tư vấn doanh nghiệp.

Hỗ trợ chuẩn bị tài liệu, báo cáo và làm việc với khách hàng khi cần.

Thực hiện các công việc hành chính, thư ký hỗ trợ phòng tư vấn pháp lý.

Sinh viên năm 4 chờ bằng hoặc mới tốt nghiệp ngành Luật.

Ưu tiên ứng viên Nam, có khả năng chịu áp lực công việc tốt.

Thành thạo Tiếng Anh (đọc hiểu văn bản pháp lý là lợi thế).

Kỹ năng giao tiếp, sắp xếp công việc và xử lý tình huống tốt.

Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm với công việc.

Tại Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ pháp lý.

Cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, tiếp xúc với các hồ sơ thực tế.

Hỗ trợ chi phí thực tập 3 triệu/tháng

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập.

