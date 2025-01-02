Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH VIỆT NAM ĐÔNG DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH VIỆT NAM ĐÔNG DƯƠNG
Ngày đăng tuyển: 02/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
CÔNG TY TNHH VIỆT NAM ĐÔNG DƯƠNG

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH VIỆT NAM ĐÔNG DƯƠNG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: TT3.9 khu dự án Minh Tâm, đường Cổ Linh, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

a. Hỗ trợ các công việc liên quan đến tour du lịch trước và sau khi khách tham gia tour (70%):
Hỗ trợ các Travel Consultants xây dựng chương trình tour theo nhu cầu của khách hàng.
Biên tập nội dung, hỗ trợ tìm kiếm và tổng hợp các sản phẩm du lịch: địa điểm, di sản văn hóa, lịch sử và hoạt động du lịch.
Tương tác làm việc với bộ phận visa và khách hàng để thu nhận, kiểm duyệt và xử lý hồ sơ visa.
b. Làm việc chặt chẽ với đội ngũ Marketing để phát triển mảng nội dung (30%):
Viết bài SEO giới thiệu chương trình tour, cung cấp thông tin du lịch theo định hướng của Marketing Leader.
Viết content và lên lịch post bài trên website và các trang mạng xã hội của công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là sinh viên năm 3, năm 4, sắp tốt nghiệp các trường Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành liên quan đến du lịch lữ hành.
Tiếng Pháp (viết) cơ bản, chủ yếu làm việc bằng tiếng Việt.
Kỹ năng viết lách (content và copywriting) tốt, yêu thích khám phá và tìm hiểu về du lịch.
Có khả năng tìm kiếm và tổng hợp thông tin nhanh, chính xác.
Khả năng giải quyết vấn đề nhanh, cẩn thận và có tinh thần trách nhiệm trong công việc.
Cởi mở & sẵn sàng tiếp nhận kiến thức mới.
Có laptop và phương tiện đi lại cá nhân.

Tại CÔNG TY TNHH VIỆT NAM ĐÔNG DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương sẽ được cân nhắc tuỳ thuộc vào thời gian làm việc và hiệu suất, thoả thuận thêm khi phỏng vấn.
Mức lương khởi điểm cho TTS part-time: 2.000.000 VNĐ + phụ cấp đi lại/ăn trưa (theo Hợp đồng thoả thuận).
Hỗ trợ đóng dấu mộc thực tập, cung cấp đầy đủ tài liệu và hướng dẫn để viết báo cáo thực tập (nếu có).
Hỗ trợ chi phí đi lại và các phí liên quan khi làm việc với khách hàng.
Được đào tạo các kiến thức chuyên ngành về du lịch, kèm cặp học việc thực tế và học hỏi kinh nghiệm trong thời gian làm việc.
Được cọ sát thực tế khi đi famtrip và du lịch trải nghiệm cùng công ty (1 lần/tháng).
Được hưởng các chế độ khác theo quy định của Công Ty và Nhà Nước.
Môi trường trẻ trung, năng động, sáng tạo, cởi mở, thoải mái, chuyên nghiệp trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VIỆT NAM ĐÔNG DƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH VIỆT NAM ĐÔNG DƯƠNG

CÔNG TY TNHH VIỆT NAM ĐÔNG DƯƠNG

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: TT3.9 khu dự án Minh Tâm, đường Cổ Linh, Long Biên HN.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

