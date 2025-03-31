Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH EROC COMMERCE (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH EROC COMMERCE (VIỆT NAM)
- Hồ Chí Minh: 39 Đường số 6 KDC HimLam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
Kiểm tra tình trạng hàng hóa trả về của các nhãn hàng
Kiểm tra tình trạng các đơn hàng trên sàn TMĐT
Liên hệ bảo hành và đổi mới sản phẩm với từng Brand
Hỗ trợ nhận hàng, giao hàng mẫu từ các đối tác hoặc từ các buổi Livestrean
Xử lý vấn đề phát sinh với kho và vận hành như lý do trả hàng, tình trạng đơn hàng: hư hỏng, thất lạc,..
Di chuyển giữa văn phòng và kho để kiểm tra tình trạng hàng hóa thực tế tại kho
Phần lớn thời gian sẽ làm việc tại kho
Đối xoát dữ liệu với kế toán kho
Các công việc khác theo sự phân công từ cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ngoại ngữ: Tiếng Trung hoặc Tiếng Anh (giao tiếp cơ bản) là một lợi thế
MS Office: Excellent Excel, Word, PowerPoint,..
Kỹ năng phân tích, làm báo cáo
Ưu tiên Nam, không ngại di chuyển xa, có phương tiện di chuyển
Không ngại bưng vác đồ nặng
Không yêu cầu kinh nghiệm sẽ được hướng dẫn các công việc về kho và có cơ hội tiếp cận ngành TMĐT
Không yêu cầu kinh nghiệm
Yêu thích kinh doanh, yêu thích làm việc về thị trường thương mại điện tử;
Vui lòng gửi CV bằng tiếng trung/tiếng anh
Tại CÔNG TY TNHH EROC COMMERCE (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì
Sau hai tháng cân nhắc lên nhân viên chính thức, không qua thử việc
Được học tập và trao dồi trong môi trường sử dụng ngoại ngữ
Tham gia các khóa đào tạo theo yêu cầu công việc hàng năm;
Được đài thọ toàn bộ chi phí khi tham gia các hoạt động ngoại khóa của công ty và các chế độ chăm lo đời sống tinh thần phong phú.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH EROC COMMERCE (VIỆT NAM)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI