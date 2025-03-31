Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH EROC COMMERCE (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 39 Đường số 6 KDC HimLam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm tra tình trạng hàng hóa trả về của các nhãn hàng

Kiểm tra tình trạng các đơn hàng trên sàn TMĐT

Liên hệ bảo hành và đổi mới sản phẩm với từng Brand

Hỗ trợ nhận hàng, giao hàng mẫu từ các đối tác hoặc từ các buổi Livestrean

Xử lý vấn đề phát sinh với kho và vận hành như lý do trả hàng, tình trạng đơn hàng: hư hỏng, thất lạc,..

Di chuyển giữa văn phòng và kho để kiểm tra tình trạng hàng hóa thực tế tại kho

Phần lớn thời gian sẽ làm việc tại kho

Đối xoát dữ liệu với kế toán kho

Các công việc khác theo sự phân công từ cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối các ngành Kinh doanh quốc tế, Chuỗi cung ứng, Logistic, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Anh, các khối ngành kinh tế, ....hoặc các ngành liên quan

Ngoại ngữ: Tiếng Trung hoặc Tiếng Anh (giao tiếp cơ bản) là một lợi thế

MS Office: Excellent Excel, Word, PowerPoint,..

Kỹ năng phân tích, làm báo cáo

Ưu tiên Nam, không ngại di chuyển xa, có phương tiện di chuyển

Không ngại bưng vác đồ nặng

Không yêu cầu kinh nghiệm sẽ được hướng dẫn các công việc về kho và có cơ hội tiếp cận ngành TMĐT

Không yêu cầu kinh nghiệm

Yêu thích kinh doanh, yêu thích làm việc về thị trường thương mại điện tử;

Vui lòng gửi CV bằng tiếng trung/tiếng anh

Tại CÔNG TY TNHH EROC COMMERCE (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng phụ cấp trong quá trình học việc 2 tháng;

Sau hai tháng cân nhắc lên nhân viên chính thức, không qua thử việc

Được học tập và trao dồi trong môi trường sử dụng ngoại ngữ

Tham gia các khóa đào tạo theo yêu cầu công việc hàng năm;

Được đài thọ toàn bộ chi phí khi tham gia các hoạt động ngoại khóa của công ty và các chế độ chăm lo đời sống tinh thần phong phú.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH EROC COMMERCE (VIỆT NAM)

