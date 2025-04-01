Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Tín làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu

Mức lương 3 - 4 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 8 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 137 Hoàng Văn Thụ, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

Hỗ trợ tiếp nhận và giải đáp thắc mắc, khiếu nại của khách hàng

Hỗ trợ phòng kinh doanh đặt và xác nhận lịch hẹn cho khách hàng

Hỗ trợ khách hàng thông tin về thủ tục, hợp đồng

Hỗ trợ chăm sóc khách hàng trước và sau khi kí hợp đồng

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trách nhiệm và chủ động trong công việc

Sinh viên năm 3,4 các trường đại học, cao đẳng

Giới tính: Nam/Nữ.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Tín Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 4 triệu đồng/tháng + hoa hồng + thưởng

Cấp mộc tròn đỏ và tài liệu làm báo cáo

Thưởng đột xuất khi có sáng kiến phục vụ công việc

Được xem xét trở thành nhân viên chính thức sau kì thực tập

Không áp đặt KPI

Không tăng ca ngoài giờ hành chính

Được đào tạo kĩ năng từ cơ bản đến nâng cao

Được tạo điều kiện học tập, nâng cao, phát triển kĩ năng, chuyên môn

Được du lịch định kì cùng công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Tín

