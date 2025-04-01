Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Tín làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Tín
Mức lương
3 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
8 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 137 Hoàng Văn Thụ, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 4 Triệu
Hỗ trợ tiếp nhận và giải đáp thắc mắc, khiếu nại của khách hàng
Hỗ trợ phòng kinh doanh đặt và xác nhận lịch hẹn cho khách hàng
Hỗ trợ khách hàng thông tin về thủ tục, hợp đồng
Hỗ trợ chăm sóc khách hàng trước và sau khi kí hợp đồng
Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trách nhiệm và chủ động trong công việc
Sinh viên năm 3,4 các trường đại học, cao đẳng
Giới tính: Nam/Nữ.
Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Tín Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 4 triệu đồng/tháng + hoa hồng + thưởng
Cấp mộc tròn đỏ và tài liệu làm báo cáo
Thưởng đột xuất khi có sáng kiến phục vụ công việc
Được xem xét trở thành nhân viên chính thức sau kì thực tập
Không áp đặt KPI
Không tăng ca ngoài giờ hành chính
Được đào tạo kĩ năng từ cơ bản đến nâng cao
Được tạo điều kiện học tập, nâng cao, phát triển kĩ năng, chuyên môn
Được du lịch định kì cùng công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Tín
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
