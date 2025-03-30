Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Việt Mỹ SSU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 6 Triệu

Mức lương 3 - 6 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Thang Long Building - 82 Thăng Long, Phường 4, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc

Tạo nguồn ứng viên theo yêu cầu tuyển dụng (chủ yếu các vị trí mass như telesales, tư vấn, chăm sóc khách hàng...)

Sàng lọc hồ sơ.

Sơ vấn qua điện thoại và hẹn lịch phỏng vấn.

Hướng dẫn thủ tục nhận việc và theo dõi quá trình thử việc của nhân viên.

Yêu Cầu Công Việc

Ứng viên không vướng lịch học, làm fulltime 8 tiếng (Từ thứ 2 - thứ 6 và nửa ngày thứ 7).

Có kinh nghiệm trong công tác tuyển dụng Mass là lợi thế

Kỹ năng giao tiếp tốt, làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Thành thạo tin học văn phòng.

Chịu được áp lực công việc.

Quyền Lợi

Hỗ trợ lương thực tập: 3.000.000 đồng/tháng + thưởng KPIs (Thu nhập có thể đến 5.000.000-6.000.000)

Hỗ trợ chi phí gửi xe

Được cân nhắc lên vị trí nhân viên chính thức

Được trang bị đầy đủ các công cụ, trang thiết bị phục vụ công việc.

Được đào tạo, nâng cao kỹ năng tuyển dụng và cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn một cách rõ ràng, minh bạch.

Cách Thức Ứng Tuyển

