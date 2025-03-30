Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Việt Mỹ SSU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 6 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty TNHH Việt Mỹ SSU
Mức lương
3 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Thang Long Building
- 82 Thăng Long, Phường 4, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 6 Triệu
Tạo nguồn ứng viên theo yêu cầu tuyển dụng (chủ yếu các vị trí mass như telesales, tư vấn, chăm sóc khách hàng...)
Sàng lọc hồ sơ.
Sơ vấn qua điện thoại và hẹn lịch phỏng vấn.
Hướng dẫn thủ tục nhận việc và theo dõi quá trình thử việc của nhân viên.
Với Mức Lương 3 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ứng viên không vướng lịch học, làm fulltime 8 tiếng (Từ thứ 2 - thứ 6 và nửa ngày thứ 7).
Có kinh nghiệm trong công tác tuyển dụng Mass là lợi thế
Kỹ năng giao tiếp tốt, làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Thành thạo tin học văn phòng.
Chịu được áp lực công việc.
Tại Công ty TNHH Việt Mỹ SSU Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ lương thực tập: 3.000.000 đồng/tháng + thưởng KPIs (Thu nhập có thể đến 5.000.000-6.000.000)
Hỗ trợ chi phí gửi xe
Được cân nhắc lên vị trí nhân viên chính thức
Được trang bị đầy đủ các công cụ, trang thiết bị phục vụ công việc.
Được đào tạo, nâng cao kỹ năng tuyển dụng và cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn một cách rõ ràng, minh bạch.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Việt Mỹ SSU
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
