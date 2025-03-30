Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH DU LỊCH & GIÁO DỤC THIÊN PHÚ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 84R Nguyễn Đình Chiểu, Phường ĐaKao, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ quản lý trong việc lên kế hoạch và tổ chức các hoạt động hành chính văn phòng.

Quản lý, sắp xếp và lưu trữ hồ sơ, tài liệu.

Thực hiện các công việc hành chính khác theo sự phân công của quản lý.

Tiếp nhận và xử lý thông tin, thư từ, điện thoại.

Hỗ trợ chuẩn bị các cuộc họp, hội nghị.

Đặt lịch hẹn, sắp xếp lịch làm việc cho quản lý.

Quản lý văn phòng phẩm và các vật dụng cần thiết.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Là sinh viên năm 3, 4 các trường Cao đẳng, Đại học chuyên ngành hành chính văn phòng hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có khả năng giải quyết vấn đề tốt.

Quản lý thời gian hiệu quả.

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Kỹ năng tổ chức và lập kế hoạch tốt.

Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có tinh thần học hỏi và cầu tiến.

