Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH DU LỊCH & GIÁO DỤC THIÊN PHÚ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH DU LỊCH & GIÁO DỤC THIÊN PHÚ
Ngày đăng tuyển: 30/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
CÔNG TY TNHH DU LỊCH & GIÁO DỤC THIÊN PHÚ

Thực tập sinh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH & GIÁO DỤC THIÊN PHÚ

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 84R Nguyễn Đình Chiểu, Phường ĐaKao, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ quản lý trong việc lên kế hoạch và tổ chức các hoạt động hành chính văn phòng.
Quản lý, sắp xếp và lưu trữ hồ sơ, tài liệu.
Thực hiện các công việc hành chính khác theo sự phân công của quản lý.
Tiếp nhận và xử lý thông tin, thư từ, điện thoại.
Hỗ trợ chuẩn bị các cuộc họp, hội nghị.
Đặt lịch hẹn, sắp xếp lịch làm việc cho quản lý.
Quản lý văn phòng phẩm và các vật dụng cần thiết.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.
Là sinh viên năm 3, 4 các trường Cao đẳng, Đại học chuyên ngành hành chính văn phòng hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có khả năng giải quyết vấn đề tốt.
Quản lý thời gian hiệu quả.
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Kỹ năng tổ chức và lập kế hoạch tốt.
Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có tinh thần học hỏi và cầu tiến.

Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH & GIÁO DỤC THIÊN PHÚ Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH & GIÁO DỤC THIÊN PHÚ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DU LỊCH & GIÁO DỤC THIÊN PHÚ

CÔNG TY TNHH DU LỊCH & GIÁO DỤC THIÊN PHÚ

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 84R Nguyễn Đình Chiểu, P Dakao, Quận 1, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

