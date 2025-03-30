Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN FAMILYMART VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN FAMILYMART VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 30/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN FAMILYMART VIỆT NAM

Thực tập sinh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FAMILYMART VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ triển khai kế hoạch tuyển dụng mass cho toàn bộ khối cửa hàng với các vị trí: Cửa hàng trưởng, Trợ lý Cửa hàng , Nhân viên bán hàng.
Hỗ trợ thiết kế nội dung, Đăng tin tuyển dụng và Quản lý hiệu quả các kênh tuyển dụng.
Hỗ trợ sàng lọc hồ sơ ứng viên phù hợp với yêu cầu/phân loại vị trí; khu vực/phỏng vấn/đánh giá
Hỗ trợ Đánh giá hiệu quả tuyển dụng: đề xuất hoặc phương án nâng cao hiệu quả tuyển dụng,Điều chỉnh tiêu chuẩn đánh giá ứng viên phù hợp với từng thời điểm,Xây dựng và cập nhật lưu trữ thông tin ứng viên.
Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 20-22 tuổi
Cao đẳng chuyên ngành Nhân sự, QTKD, Kinh tế,các ngành khác có liên quan.
Ưu tiên trong lĩnh vực (F&B,Retail,Ecommerce) Tuyển mass,
Có khả năng chịu được áp lực công việc, cẩn thận, vui vẻ, nhiệt tình, sáng tạo,nhanh nhẹn ham học hỏi.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FAMILYMART VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động,đội ngũ nhân viên trẻ, hòa đồng.
Nghỉ hưởng 12 ngày phép/năm và nghỉ 01 ngày sinh nhật có lương.
Đóng BHXH với mức 100% lương trên HĐLĐ.
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6 (8h00 - 17h00)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FAMILYMART VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN FAMILYMART VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN FAMILYMART VIỆT NAM

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 123 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Quận 3

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

