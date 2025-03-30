Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN FAMILYMART VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FAMILYMART VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh: Quận 3, Quận 3
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ triển khai kế hoạch tuyển dụng mass cho toàn bộ khối cửa hàng với các vị trí: Cửa hàng trưởng, Trợ lý Cửa hàng , Nhân viên bán hàng.
Hỗ trợ thiết kế nội dung, Đăng tin tuyển dụng và Quản lý hiệu quả các kênh tuyển dụng.
Hỗ trợ sàng lọc hồ sơ ứng viên phù hợp với yêu cầu/phân loại vị trí; khu vực/phỏng vấn/đánh giá
Hỗ trợ Đánh giá hiệu quả tuyển dụng: đề xuất hoặc phương án nâng cao hiệu quả tuyển dụng,Điều chỉnh tiêu chuẩn đánh giá ứng viên phù hợp với từng thời điểm,Xây dựng và cập nhật lưu trữ thông tin ứng viên.
Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Cao đẳng chuyên ngành Nhân sự, QTKD, Kinh tế,các ngành khác có liên quan.
Ưu tiên trong lĩnh vực (F&B,Retail,Ecommerce) Tuyển mass,
Có khả năng chịu được áp lực công việc, cẩn thận, vui vẻ, nhiệt tình, sáng tạo,nhanh nhẹn ham học hỏi.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FAMILYMART VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Nghỉ hưởng 12 ngày phép/năm và nghỉ 01 ngày sinh nhật có lương.
Đóng BHXH với mức 100% lương trên HĐLĐ.
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6 (8h00 - 17h00)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FAMILYMART VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
