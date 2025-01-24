Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
- Hải Phòng: 22 Lý Tự Trọng, Minh Khai, quận Hồng Bàng, tp. Hải Phòng, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Phát triển khách hàng; tìm kiếm khách hàng mới và duy trì quan hệ với khách hàng hiện tại;
- Hướng dẫn, tư vấn cho khách hàng, hỗ trợ khách hàng đặt lệnh và thực hiện các thủ tục giao dịch liên quan;
- Cập nhật quy định, kiến thức, thông tin chứng khoán và thường xuyên cập nhật các nhu cầu của khách hàng;
- Phối hợp với các bộ phận liên quan để thực hiện các yêu cầu của khách hàng;
- Đóng góp ý kiến, đề xuất các biện pháp hoàn thiện và phương án đẩy mạnh hoạt động môi giới;
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Sinh viên năm 3,4 các trường đại học thuộc các ngành Kinh tế, Ngoại thương, Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Ngân hàng, Chứng khoán;
- Năng động, sáng tạo, có khả năng truyền đạt và thuyết phục, có mong muốn tìm hiểu công việc phân tích và tư vấn
Chế độ đãi ngộ:
- Trải nghiệm môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp tại Công ty Chứng khoán hàng đầu Việt Nam
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI