Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: 22 Lý Tự Trọng, Minh Khai, quận Hồng Bàng, tp. Hải Phòng, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phát triển khách hàng; tìm kiếm khách hàng mới và duy trì quan hệ với khách hàng hiện tại;

- Hướng dẫn, tư vấn cho khách hàng, hỗ trợ khách hàng đặt lệnh và thực hiện các thủ tục giao dịch liên quan;

- Cập nhật quy định, kiến thức, thông tin chứng khoán và thường xuyên cập nhật các nhu cầu của khách hàng;

- Phối hợp với các bộ phận liên quan để thực hiện các yêu cầu của khách hàng;

- Đóng góp ý kiến, đề xuất các biện pháp hoàn thiện và phương án đẩy mạnh hoạt động môi giới;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:

- Sinh viên năm 3,4 các trường đại học thuộc các ngành Kinh tế, Ngoại thương, Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Ngân hàng, Chứng khoán;

- Năng động, sáng tạo, có khả năng truyền đạt và thuyết phục, có mong muốn tìm hiểu công việc phân tích và tư vấn

Chế độ đãi ngộ:

- Trải nghiệm môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp tại Công ty Chứng khoán hàng đầu Việt Nam

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

