Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
Ngày đăng tuyển: 24/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: 22 Lý Tự Trọng, Minh Khai, quận Hồng Bàng, tp. Hải Phòng, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phát triển khách hàng; tìm kiếm khách hàng mới và duy trì quan hệ với khách hàng hiện tại;
- Hướng dẫn, tư vấn cho khách hàng, hỗ trợ khách hàng đặt lệnh và thực hiện các thủ tục giao dịch liên quan;
- Cập nhật quy định, kiến thức, thông tin chứng khoán và thường xuyên cập nhật các nhu cầu của khách hàng;
- Phối hợp với các bộ phận liên quan để thực hiện các yêu cầu của khách hàng;
- Đóng góp ý kiến, đề xuất các biện pháp hoàn thiện và phương án đẩy mạnh hoạt động môi giới;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:
- Sinh viên năm 3,4 các trường đại học thuộc các ngành Kinh tế, Ngoại thương, Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Ngân hàng, Chứng khoán;
- Năng động, sáng tạo, có khả năng truyền đạt và thuyết phục, có mong muốn tìm hiểu công việc phân tích và tư vấn
Chế độ đãi ngộ:
- Trải nghiệm môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp tại Công ty Chứng khoán hàng đầu Việt Nam

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: SH 06-07 Park 2, Vinhome Central Park, 208 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, TPHCM

