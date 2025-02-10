Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Mức lương 3 - 4 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 3 ngõ 4 Hàm Nghi, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc

Tham gia vào công tác tạo nguồn tuyển dụng, đăng tin trên các nền tảng facebook, linkedIn, TopCV,...

Tìm kiếm, sàng lọc hồ sơ, sắp xếp lịch phỏng vấn theo yêu cầu tuyển dụng

Hỗ trợ các hoạt động xây dựng thương hiệu tuyển dụng (quản lý fanpage, tham gia job fair,..)

Hỗ trợ các công việc liên quan đến cập nhật và quản lý dữ liệu ứng viên/dữ liệu nhân sự

Hỗ trợ các công việc khác của bộ phận Hành chính Nhân sự theo sự sắp xếp của quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

Sinh viên năm 3, 4 hoặc mới tốt nghiệp các chuyên ngành Quản trị Nhân sự hoặc chuyên ngành liên quan

Có thể làm việc tối thiểu 4 ngày/tuần

Định hướng hoặc có mong muốn tìm hiểu lĩnh vực Nhân sự - tuyển dụng

Biết sử dụng các ứng dụng Al cơ bản: chat GPT, Canva,...

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint)

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm liên quan đến tuyển dụng, sales,..

Có laptop cá nhân

Quyền Lợi

- Mức lương: 20 000 VNĐ/giờ + hoa hồng tuyển dụng 100.000/ứng viên tuyển dụng thành công + hỗ trợ chi phí gửi xe

- Có thể đăng ký lịch làm việc linh động theo lịch học

- Có hỗ trợ dấu thực tập. Có cơ hội tiếp xúc và học hỏi kiến thức về nhân sự

- Được đào tạo, hướng dẫn và trực tiếp về nghiệp vụ tuyển dụng

Cách Thức Ứng Tuyển

