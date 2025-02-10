Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
- Hà Nội: số 3 ngõ 4 Hàm Nghi, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 4 Triệu
Tham gia vào công tác tạo nguồn tuyển dụng, đăng tin trên các nền tảng facebook, linkedIn, TopCV,...
Tìm kiếm, sàng lọc hồ sơ, sắp xếp lịch phỏng vấn theo yêu cầu tuyển dụng
Hỗ trợ các hoạt động xây dựng thương hiệu tuyển dụng (quản lý fanpage, tham gia job fair,..)
Hỗ trợ các công việc liên quan đến cập nhật và quản lý dữ liệu ứng viên/dữ liệu nhân sự
Hỗ trợ các công việc khác của bộ phận Hành chính Nhân sự theo sự sắp xếp của quản lý.
Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có thể làm việc tối thiểu 4 ngày/tuần
Định hướng hoặc có mong muốn tìm hiểu lĩnh vực Nhân sự - tuyển dụng
Biết sử dụng các ứng dụng Al cơ bản: chat GPT, Canva,...
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint)
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm liên quan đến tuyển dụng, sales,..
Có laptop cá nhân
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO Thì Được Hưởng Những Gì
- Có thể đăng ký lịch làm việc linh động theo lịch học
- Có hỗ trợ dấu thực tập. Có cơ hội tiếp xúc và học hỏi kiến thức về nhân sự
- Được đào tạo, hướng dẫn và trực tiếp về nghiệp vụ tuyển dụng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

