Tuyển Tiếng Nhật Công Ty TNHH Công Nghệ Reflex Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Pax Sky, 278 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhân sự - Tổng vụ - Lao động - Bảo hiểm

Thực hiện các nghiệp vụ chấm công, các công việc liên quan đến tuyển dụng.

Soạn thảo, trình kí, lưu trữ các loại hợp đồng theo đúng quy định của Công ty

Định kì, thực hiện báo cáo lao động cho người VN và nước ngoài cho sở lao động

Thực hiện thủ tục liên quan BHXH

Đối ứng thủ tục xin giấy phép lao động, cập nhật các loại giấy phép văn phòng, visa…

Tổ chức các hoạt động chung của công ty như tiệc tùng, sự kiện, du lịch…

Đối ứng với các nhà cung cấp dịch vụ của công ty.

Quản lý, đặt hàng, cấp phát VPP và trang thiết bị văn phòng.

Thời gian làm việc: 08:30 – 17:30 (thứ 2 – thứ 6).

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu bắt buộc:

Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên chuyên ngành liên quan hoặc tiếng Nhật

Có kinh nghiệm nhân sự, tổng vụ. có kinh nghiệm làm việc trong công ty Nhật

C

Giao tiếp tiếng Nhật lưu loát (tương đương N3 trở lên)

Kỹ năng tin học văn phòng tốt

Người thích làm việc, đặc biệt có sự yêu thích với nghề nhân sự, tổng vụ.

Yêu cầu về phẩm chất, kỹ năng:

Tinh thần chủ động cao, trung thực, cẩn thận, chính xác, tư duy logic.

Có khả năng tổ chức công việc tốt, chịu được áp lực công việc.

Có tinh thần đồng đội và có trách nhiệm cao trong công việc.

Ứng viên khi gửi CV apply, vui lòng trả lời các câu hỏi sau:

Bạn có kinh nghiệm làm nhân sự tổng vụ chưa? Bao nhiêu năm?

Bạn đã từng làm việc trong công ty Nhật và báo cáo trực tiếp sếp Nhật chưa?

Mức lương mong muốn của bạn?....VND (GROSS)

Nếu nhận được offer từ công ty, khi nào bạn có thể nhận việc được?

Công ty không tính OT, bạn nghĩ sao ?

Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Reflex Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

QUYỀN LỢI

Mức thu nhập TỪ 14.000.000 triệu đồng/ tháng (tùy kinh nghiệm, năng lực ứng viên)

TỪ 14.000.000 triệu đồng/ tháng

Được hưởng đầy đủ chế độ, phúc lợi theo Luật Lao Động

Được hưởng gói BH sức khỏe Bảo Việt với mức quyền lợi cao (Sau khi được kí HĐLĐ chính thức 6 tháng)

Khám sức khỏe định kỳ tại bệnh viện uy tín

CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ KHÁC

Tham gia tour du lịch cao cấp hàng năm.

Phụ cấp ăn trưa, phụ cấp xăng và gửi xe miễn phí .

Được tổ chức sinh nhật, các bữa tiệc vào dip lễ đặc biệt (Giáng sinh, Tất niên, Trung thu, ….)

Quà tết, Trung thu, ….

CƠ HỘI PHÁT TRIỂN

Được làm việc, học hỏi nhiều mảng nghiệp vụ (multi-task) nhân sự, lao động, bảo hiểm, kế toán, pháp lý, tổng vụ.

Trong tương lai sẽ có cơ hội thăng tiến, tăng lương lên cấp quản lý trong tương lai.

MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC

Môi trường thoải mái, vui vẻ gắn kết nhau.

Có máy pha Coffee, bánh kẹo, thiết bị tiện nghi luôn sẵn sàng cho mọi nhu cầu.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Reflex Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin