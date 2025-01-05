Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY TNHH OOYAMA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Nhật Tại CÔNG TY TNHH OOYAMA VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh: • Mức lương cạnh tranh, thương lượng theo kinh nghiệm và tiếng nhật. • Tăng lương định kỳ 1 lần/ năm, thưởng 2 lần/ năm • Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật • Môi trường làm việc thân thiện, Cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp, ngoại ngữ., Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương Thỏa thuận
• Quản lý đơn hàng và thực hiện chứng từ bán hàng.
• Quản lý và đặt hàng từ công ty mẹ.
• Trợ lý cho sếp người Nhật khi đi gặp khách hàng, làm báo giá.
• Các công việc các của bộ phận kinh doanh như hỗ trợ kiểm kho, tham gia triểm lãm,...
• Thời gian làm việc: 8:30-5:30 từ thứ 2 đến thứ 6, 2 buổi sáng thứ 7 cách tuần.
• Thời gian bắt đầu công việc: Sau Tết Nguyên Đán
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp trung cấp trở lên các chuyên ngành kinh tế, tiếng nhật.
• Tiếng Nhật giao tiếp là yêu cầu bắt buộc.
• Có kinh nghiệm làm việc 1-2 năm ở vị trí mua hàng, admin, kế toán, .....
• Thành thạo kỹ năng vi tính văn phòng.
• Có kỹ năng quản lý, sắp xếp công việc, chăm chỉ, cẩn thận, chịu được áp lực, sức khoẻ tốt.
• Không say xe ô tô.
• CV Tiếng Nhật hoặc song ngữ Nhật Việt và mức lương mong muốn.
Tại CÔNG TY TNHH OOYAMA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH OOYAMA VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
