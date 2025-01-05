Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY TNHH OOYAMA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: • Mức lương cạnh tranh, thương lượng theo kinh nghiệm và tiếng nhật. • Tăng lương định kỳ 1 lần/ năm, thưởng 2 lần/ năm • Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật • Môi trường làm việc thân thiện, Cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp, ngoại ngữ., Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương Thỏa thuận

• Quản lý đơn hàng và thực hiện chứng từ bán hàng.

• Quản lý và đặt hàng từ công ty mẹ.

• Trợ lý cho sếp người Nhật khi đi gặp khách hàng, làm báo giá.

• Các công việc các của bộ phận kinh doanh như hỗ trợ kiểm kho, tham gia triểm lãm,...

• Thời gian làm việc: 8:30-5:30 từ thứ 2 đến thứ 6, 2 buổi sáng thứ 7 cách tuần.

• Thời gian bắt đầu công việc: Sau Tết Nguyên Đán

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Giới tính Nam, Nữ dưới 35 tuổi

• Tốt nghiệp trung cấp trở lên các chuyên ngành kinh tế, tiếng nhật.

• Tiếng Nhật giao tiếp là yêu cầu bắt buộc.

• Có kinh nghiệm làm việc 1-2 năm ở vị trí mua hàng, admin, kế toán, .....

• Thành thạo kỹ năng vi tính văn phòng.

• Có kỹ năng quản lý, sắp xếp công việc, chăm chỉ, cẩn thận, chịu được áp lực, sức khoẻ tốt.

• Không say xe ô tô.

• CV Tiếng Nhật hoặc song ngữ Nhật Việt và mức lương mong muốn.

Tại CÔNG TY TNHH OOYAMA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH OOYAMA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.