Tuyển Tiếng Nhật Công ty cổ phần NKS làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 800 USD

Tuyển Tiếng Nhật Công ty cổ phần NKS làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 800 USD

Công ty cổ phần NKS
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
Công ty cổ phần NKS

Tiếng Nhật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Nhật Tại Công ty cổ phần NKS

Mức lương
600 - 800 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: km23 số 24 khu đô thị Tân Phú Đại lộ Lê Nin, Xã Nghi Phú ,TP Vinh, Nghệ An, TP Vinh ...và 1 địa điểm khác, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương 600 - 800 USD

'- Hành chính kế toán
- Tính lương nhân viên
- Quản lý thu chi ngân hàng
- Soạn thảo các tài liệu kế toán cần phê duyệt bởi Giám đốc
- Khai báo hải quan liên quan đến xuất khẩu
- Soạn thảo các tài liệu khai báo hải quan nêu trên

Với Mức Lương 600 - 800 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

'- Tốt nghiệp cao đẳng/ Đại học trở lên
- Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán/ Quản trị kinh doanh
- Tiếng Nhật N3 trở lên (tiếng Nhật văn phòng)
- Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán hành chính, kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực hành chính thương mại (xuất nhập khẩu)
- Sử dụng thành thạo máy vi tính (kỹ năng Word, Excel
- Nhanh nhẹn chăm chỉ

Tại Công ty cổ phần NKS Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận
- Chế độ thưởng, BHXH….theo quy định Công ty và Luật lao động, thưởng thành tích kinh doanh
- Nghỉ chủ nhật, ngày lễ, nghỉ hè (số ngày nghỉ trong năm: 100 ngày)
- Thời gian làm việc từ 7h30=>16h30 (Thứ 7 làm nửa ngày)
- Hỗ trợ chi phí đi lại nếu di chuyển bằng xe máy

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần NKS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần NKS

Công ty cổ phần NKS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 25 Lê Ngọc Hân, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

