Tuyển Tiếng Nhật Công ty cổ phần NKS làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 800 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Nhật Tại Công ty cổ phần NKS
Mức lương
600 - 800 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: km23 số 24 khu đô thị Tân Phú Đại lộ Lê Nin, Xã Nghi Phú ,TP Vinh, Nghệ An, TP Vinh ...và 1 địa điểm khác, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương 600 - 800 USD
'- Hành chính kế toán
- Tính lương nhân viên
- Quản lý thu chi ngân hàng
- Soạn thảo các tài liệu kế toán cần phê duyệt bởi Giám đốc
- Khai báo hải quan liên quan đến xuất khẩu
- Soạn thảo các tài liệu khai báo hải quan nêu trên
Với Mức Lương 600 - 800 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
'- Tốt nghiệp cao đẳng/ Đại học trở lên
- Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán/ Quản trị kinh doanh
- Tiếng Nhật N3 trở lên (tiếng Nhật văn phòng)
- Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán hành chính, kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực hành chính thương mại (xuất nhập khẩu)
- Sử dụng thành thạo máy vi tính (kỹ năng Word, Excel
- Nhanh nhẹn chăm chỉ
Tại Công ty cổ phần NKS Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương thỏa thuận
- Chế độ thưởng, BHXH….theo quy định Công ty và Luật lao động, thưởng thành tích kinh doanh
- Nghỉ chủ nhật, ngày lễ, nghỉ hè (số ngày nghỉ trong năm: 100 ngày)
- Thời gian làm việc từ 7h30=>16h30 (Thứ 7 làm nửa ngày)
- Hỗ trợ chi phí đi lại nếu di chuyển bằng xe máy
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần NKS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
