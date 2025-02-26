Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC JIS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC JIS
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC JIS

Tiếng Nhật

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Nhật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC JIS

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 79/51

- 53 Lê Thị Riêng, P.Thới An, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Căn cứ vào thông tin ứng viên dự tuyển, thông tin đơn hàng, lịch thi tuyển để làm cơ sở huấn luyện ứng viên;
- Gửi tài liệu cho ứng viên và chốt lịch luyện phỏng vấn. Tùy trường hợp cụ thể mà tiến hành huấn luyện trực tiếp hoặc trực tuyến;
- Huấn luyện các nội dung giới thiệu bản thân, tác phong, cách trả lời các câu hỏi phỏng vấn để học viên có sự tự tin, hiểu rõ hơn về chương trình, thuận lợi hơn trong khâu phỏng vấn, nâng cao chất lượng học viên khi tham gia thi tuyển.
-
Tiếp nhận, hướng dẫn học viên mới thực hiện nghiêm túc nội quy TTĐT
Quản lý, giám sát tác phong, nếp sống, ý thức và việc chấp hành nội quy của học viên
Quản lý, giám sát lớp học, ký túc xá
Quản lý danh sách học viên, hỗ trợ các giáo viên
Tổ chức, quản lý, giám sát các hoạt động đời sống của học viên Và các công việc có liên quan khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Bằng cấp
Năng lực tiếng Nhật tối thiểu N3.
2. Kinh nghiệm
Đã từng sinh sống và làm việc tại Nhật Bản theo diện Thực tập sinh.
3. Kỹ năng, kiến thức, thái độ:
Là người có tính kỉ luật cao, thái độ nghiêm túc;
Trung thực, thật thà, chịu được áp lực trong công việc;
Có khả năng giao tiếp, kết nối tốt với học viên;
Thái độ khiêm tốn, cầu thị, tích cực, trách nhiệm, nỗ lực, chân thành.
4. Yêu cầu khác:
Là tấm gương tốt cho học viên;
Chấp nhận làm việc theo khung thời gian của vị trí quản sinh;
Tác phong công sở chuẩn mực.
Ở lại nội trú tại Ký túc xá của Trung tâm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC JIS Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia BHXH, BHYT,BHTN theo quy định của nhà nuớc,..
Phúc lợi, công đoàn, sinh nhật,...
Du lịch, dã ngoại hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC JIS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC JIS

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC JIS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 164 Nguyễn Đổng Chi, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

