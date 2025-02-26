Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC JIS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 79/51 - 53 Lê Thị Riêng, P.Thới An, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Căn cứ vào thông tin ứng viên dự tuyển, thông tin đơn hàng, lịch thi tuyển để làm cơ sở huấn luyện ứng viên;

- Gửi tài liệu cho ứng viên và chốt lịch luyện phỏng vấn. Tùy trường hợp cụ thể mà tiến hành huấn luyện trực tiếp hoặc trực tuyến;

- Huấn luyện các nội dung giới thiệu bản thân, tác phong, cách trả lời các câu hỏi phỏng vấn để học viên có sự tự tin, hiểu rõ hơn về chương trình, thuận lợi hơn trong khâu phỏng vấn, nâng cao chất lượng học viên khi tham gia thi tuyển.

Tiếp nhận, hướng dẫn học viên mới thực hiện nghiêm túc nội quy TTĐT

Quản lý, giám sát tác phong, nếp sống, ý thức và việc chấp hành nội quy của học viên

Quản lý, giám sát lớp học, ký túc xá

Quản lý danh sách học viên, hỗ trợ các giáo viên

Tổ chức, quản lý, giám sát các hoạt động đời sống của học viên Và các công việc có liên quan khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Bằng cấp

Năng lực tiếng Nhật tối thiểu N3.

2. Kinh nghiệm

Đã từng sinh sống và làm việc tại Nhật Bản theo diện Thực tập sinh.

3. Kỹ năng, kiến thức, thái độ:

Là người có tính kỉ luật cao, thái độ nghiêm túc;

Trung thực, thật thà, chịu được áp lực trong công việc;

Có khả năng giao tiếp, kết nối tốt với học viên;

Thái độ khiêm tốn, cầu thị, tích cực, trách nhiệm, nỗ lực, chân thành.

4. Yêu cầu khác:

Là tấm gương tốt cho học viên;

Chấp nhận làm việc theo khung thời gian của vị trí quản sinh;

Tác phong công sở chuẩn mực.

Ở lại nội trú tại Ký túc xá của Trung tâm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC JIS Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia BHXH, BHYT,BHTN theo quy định của nhà nuớc,..

Phúc lợi, công đoàn, sinh nhật,...

Du lịch, dã ngoại hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC JIS

