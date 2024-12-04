Tuyển Tiếng Nhật Công ty TNHH Peasoft Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Tuyển Tiếng Nhật Công ty TNHH Peasoft Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Công ty TNHH Peasoft Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 04/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
Công ty TNHH Peasoft Việt Nam

Tiếng Nhật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Nhật Tại Công ty TNHH Peasoft Việt Nam

Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 29, tòa nhà Handico Tower, KĐTM Mễ Trì Hạ, Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam., Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương Đến 20 Triệu

Phụ trách phân tích và kiểm tra các luồng chức năng nghiệp vụ và tính năng các sản phẩm phần mềm
Viết các tài liệu đảm bảo chất lượng của sản phẩm như Test Plan, Test Cases, Checklist, Test Report, Test Script...
Thực hiện kiểm thử, phát hiện lỗi và phối hợp với các developer để sửa lỗi
Tham gia tìm hiểu công nghệ mới, tham gia đào tạo, chia sẻ nâng cao kỹ năng để phát triển năng lực và nghiệp vụ
Báo cáo kết quả test lên PM và TL

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

A. Kỹ năng về kỹ thuật:
B. Kỹ năng giải quyết vấn đề:
C. Kỹ năng khác:
- Tiếng Nhật N2

Tại Công ty TNHH Peasoft Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực
Thưởng tháng lương thứ 13
Thưởng dự án theo kết quả kinh doanh của công ty
Đóng bảo hiểm full lương
Du lịch công ty 01 lần/năm
Quầy pantry miễn phí
Sự kiện nội bộ: team building, sinh nhật tháng, Women’s day, Men’s day,...
Quà nhân dịp Trung thu, sinh nhật,...
Có cơ hội đi onsite tại Nhật Bản (ngắn hạn/dài hạn)
Được chia sẻ, lắng nghe và tạo điều kiện phát triển theo đúng mong muốn.
Lộ trình thăng tiến rõ ràng
Thời gian làm việc T2 – T6, từ 8h30 đến 17h30 (Flexible time: 30 minutes)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Peasoft Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Peasoft Việt Nam

Công ty TNHH Peasoft Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 29, tòa nhà Handico Tower, KĐTM Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng , Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

