Tuyển Tiếng Nhật Công ty TNHH Peasoft Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 29, tòa nhà Handico Tower, KĐTM Mễ Trì Hạ, Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam., Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương Đến 20 Triệu

Phụ trách phân tích và kiểm tra các luồng chức năng nghiệp vụ và tính năng các sản phẩm phần mềm

Viết các tài liệu đảm bảo chất lượng của sản phẩm như Test Plan, Test Cases, Checklist, Test Report, Test Script...

Thực hiện kiểm thử, phát hiện lỗi và phối hợp với các developer để sửa lỗi

Tham gia tìm hiểu công nghệ mới, tham gia đào tạo, chia sẻ nâng cao kỹ năng để phát triển năng lực và nghiệp vụ

Báo cáo kết quả test lên PM và TL

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

A. Kỹ năng về kỹ thuật:

B. Kỹ năng giải quyết vấn đề:

C. Kỹ năng khác:

- Tiếng Nhật N2

Tại Công ty TNHH Peasoft Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực

Thưởng tháng lương thứ 13

Thưởng dự án theo kết quả kinh doanh của công ty

Đóng bảo hiểm full lương

Du lịch công ty 01 lần/năm

Quầy pantry miễn phí

Sự kiện nội bộ: team building, sinh nhật tháng, Women’s day, Men’s day,...

Quà nhân dịp Trung thu, sinh nhật,...

Có cơ hội đi onsite tại Nhật Bản (ngắn hạn/dài hạn)

Được chia sẻ, lắng nghe và tạo điều kiện phát triển theo đúng mong muốn.

Lộ trình thăng tiến rõ ràng

Thời gian làm việc T2 – T6, từ 8h30 đến 17h30 (Flexible time: 30 minutes)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Peasoft Việt Nam

