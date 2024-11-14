Tuyển Tiếng Trung thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH COLUMBUS FREIGHT
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY TNHH COLUMBUS FREIGHT

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH COLUMBUS FREIGHT

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Topaz Garden – 04 Trịnh Đình Thảo, Phường Hòa Thạnh, Tân Phú

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Công tác tuyển dụng nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng quy mô của Công ty.
Công tác đào tạo Nhân viên.
Giám sát Nhân viên thực hiện các quy định Công ty.
Căn cứ vào kế hoạch phát triển của Công ty, phối hợp tổ chức hoàn thiện chính sách nhân sự của các bộ phận, mục tiêu công việc và kế hoạch nhân sự hàng năm, ...
Theo dõi làm các thủ tục xin Giấy phép Lao động/ Visa/ Giấy tạm trú cho lao động nước ngoài (khi có phát sinh).
Tương tác với các bộ phận trong Công ty, tạo sự kết nối, thấu cảm giữa các bộ phận nhằm thiết lập Văn hóa doanh nghiệp và quan hệ nhân viên, tạo ra những trải nghiệm tốt nhất cho Nhân viên và khách hàng Của công ty. Thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa Ban Giám đốc và Nhân viên.
Chấp hành và thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp Quản lý và Ban Lãnh Đạo.
Phối hợp một số công việc hành chính khác: Hỗ trợ trong các buổi họp và Event (chuẩn bị phòng họp, tài liệu, giấy tờ, nước uống, ...); Tổ chức các sự kiện với khách hàng, sự kiện cho Nhân viên trong Công ty (như team buiding hàng năm, sinh nhật Nhân viên, tiệc liên hoan, tiệc tất niên, ...); Quản lý tài sản, thiết bị của Công ty; Đặt vé máy bay/ khách sạn đi công tác cho sếp và Nhân viên; ...

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Gửi CV TIẾNG TRUNG & CV TIẾNG VIỆT.
Tiếng Trung tương đương trình độ HSK 4 trở lên.
Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành liên quan.
Có kinh nghiệm làm công tác tuyển dụng tại các Công ty thuộc lĩnh vực logistic, vận tải biển hoặc các Công ty giao nhận vận tải quốc tế từ 02 năm trở lên.
Kỹ năng tin học văn phòng tốt (Word, Excel, PowerPoint, ...).
Có khả năng linh hoạt xử lý các vấn đề phát sinh.
Có tinh thần trách nhiệm cao.
Có tinh thần phối hợp tốt với các chỉ đạo và sự phân công công việc từ các cấp Quản lý, làm việc tỉ mỉ, cẩn thận.

Tại CÔNG TY TNHH COLUMBUS FREIGHT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 15.000.000 VND – 20.000.000 VND, tương xứng theo năng lực, kinh nghiệm làm việc và trình độ ngoại ngữ (tiếng Trung). Có thể thoả thuận khi phỏng vấn.
Thu nhập ổn định, môi trường làm việc thân thiện.
Môi trường làm việc mang lại nhiều cơ hội phát triển & trau dồi bản thân.
Chế độ du lịch và team building hàng năm.
Phúc lợi cho các dịp sinh nhật, lễ Tết trong năm.
Chế độ thưởng hàng tháng, hàng năm.
Các chế độ và phúc lợi khác theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH COLUMBUS FREIGHT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH COLUMBUS FREIGHT

CÔNG TY TNHH COLUMBUS FREIGHT

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 58/4 Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hoà, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

