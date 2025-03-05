Tuyển Tiếng Trung Công ty TNHH Trần Hồng Quân Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 19 - 20 Triệu

Mức lương 19 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 36 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 19 - 20 Triệu

1. Hỗ trợ quản lý dự án

Hỗ trợ chuẩn bị tài liệu và công văn liên quan đến dự án.

Thu thập, theo dõi tiến độ và tình hình thực hiện dự án.

Quản lý các hồ sơ, văn bản đi và đến của dự án (trong nước & ngoài nước)

Ghi chép và tổ chức các cuộc họp, làm báo cáo định kỳ.

2. Biên dịch tài liệu:

Thực hiện vai trò phiên dịch tiếng Anh/Trung, dịch các tài liệu song ngữ Việt – Anh/Trung.

Đảm bảo chất lượng bản dịch, giữ nguyên ý nghĩa và văn phong.

3. Phiên dịch:

Thư ký cuộc họp, giám sát việc triển khai các nội dung cuộc họp theo yêu cầu.

Lập và báo cáo các lịch công tác theo quy định và theo yêu cầu.

4. Giao tiếp và phối hợp:

Là đầu mối phối hợp cùng các bộ phận khác của dự án chuẩn bị.

Hỗ trợ trong việc xây dựng mối quan hệ với khách hàng, đối tác và nhà cung cấp.

Với Mức Lương 19 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Yêu cầu chung:

Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành ngôn ngữ, kỹ thuật, kinh tế, thương mại

Có kinh nghiệm biên phiên dịch Trung Anh - Việt và ngược lại tốt. ưu tiên có HSK 4 trở lên.

Có am hiểu về kỹ thuật công nghệ cao, làm trong ngành sản xuất là một lợi thế

Sẵn sàng đi công tác khi cần.

Trình độ học vấn: tốt nghiệp đại học các ngành liên quan (quản trị kinh doanh, ngôn ngữ, dịch thuật…).

2. Kinh nghiệm:

Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong công tác Biên phiên dịch

Có kinh nghiệm làm việc trong các dự án/ công ty về công nghiệp nặng, nhà máy sản xuất,… là một lợi thế

Tại Công ty TNHH Trần Hồng Quân Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 từ 8h15 – 17h30 (mùa hè) & 8h15 – 17h00 (mùa đông)

Thu nhập: thỏa thuận theo năng lực

Phụ cấp ăn trưa bằng hình thức ăn tại nhà ăn Công ty

Công ty cấp máy tính cá nhân phục vụ công việc.

Đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật

Lương tháng 13, thưởng lễ tết, sinh nhật, thưởng hiệu suất công việc

Du lịch, teambuilding 1- 2 lần/năm.

Khám sức khỏe 1 lần/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Trần Hồng Quân Holdings

