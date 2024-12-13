Tuyển Tiếng Trung Công ty TNHH AT TRAVEL VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại Công ty TNHH AT TRAVEL VIETNAM
Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 67 ngõ 7 Phạm Hùng, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 6 - 10 Triệu
Nắm rõ dịch vụ, sản phẩm của công ty
Hiểu biết về văn hoá, lịch sử, địa lý đất nước
Thiết kế và tính giá các chương trình du lịch.
Trao đổi với đối tác nước ngoài về dịch vụ cho khách.
Phối hợp với các bộ phận triển khai kế hoặc kinh doanh
Đi dự hội nghị quốc tế khi đủ điều kiện
Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1. Tinh thông ngoại ngữ Tiếng Nga
2. Thành thạo kỹ năng vi tính
3. Khả năng giao tiếp tốt
4. Chịu được áp lực
5. Nhiệt tình, kiên trì
Tại Công ty TNHH AT TRAVEL VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì
1. Mức lương theo thoả thuận (Theo năng lực từ 10 triệu trở lên)
2. Bảo hiểm đóng sau khi hết thử việc
3. Hưởng các phúc lợi khác của công ty
4. Thời gian làm việc: 8 giờ/ngày từ thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7 làm đến 12:00
5. Môi trường: trẻ trung, thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH AT TRAVEL VIETNAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
