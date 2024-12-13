Tuyển Tiếng Trung Công ty TNHH AT TRAVEL VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

Mức lương 6 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 67 ngõ 7 Phạm Hùng, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

Nắm rõ dịch vụ, sản phẩm của công ty

Hiểu biết về văn hoá, lịch sử, địa lý đất nước

Thiết kế và tính giá các chương trình du lịch.

Trao đổi với đối tác nước ngoài về dịch vụ cho khách.

Phối hợp với các bộ phận triển khai kế hoặc kinh doanh

Đi dự hội nghị quốc tế khi đủ điều kiện

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Tinh thông ngoại ngữ Tiếng Nga

2. Thành thạo kỹ năng vi tính

3. Khả năng giao tiếp tốt

4. Chịu được áp lực

5. Nhiệt tình, kiên trì

Tại Công ty TNHH AT TRAVEL VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

1. Mức lương theo thoả thuận (Theo năng lực từ 10 triệu trở lên)

2. Bảo hiểm đóng sau khi hết thử việc

3. Hưởng các phúc lợi khác của công ty

4. Thời gian làm việc: 8 giờ/ngày từ thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7 làm đến 12:00

5. Môi trường: trẻ trung, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH AT TRAVEL VIETNAM

