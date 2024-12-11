Tuyển Tiếng Trung Công ty TNHH thời trang sáng tạo OnYou làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 2 Triệu

Công ty TNHH thời trang sáng tạo OnYou
Ngày đăng tuyển: 11/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/01/2025
Công ty TNHH thời trang sáng tạo OnYou

Tiếng Trung

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại Công ty TNHH thời trang sáng tạo OnYou

Mức lương
1 - 2 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 6 ngõ 110 trần duy hưng, trung hòa, cầu giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 1 - 2 Triệu

- Tìm hiểu các thông tin về nguồn hàng, thị trường Trung
- Đàm phán với nhà cung cấp bên Trung
- Nhập hàng theo yêu cầu của Ban giám đốc
- Theo dõi tiến trình đơn hàng
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nhiệt tình, năng động, sáng tạo
- Chủ động và trách nhiệm cao trong công việc
- Kỹ năng tiếng Trung: cơ bản
- Không yêu cầu kinh nghiệm

Tại Công ty TNHH thời trang sáng tạo OnYou Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: linh động
Được hướng dẫn, đào tạo 1: 1
Sau thực tập có thể lên làm chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH thời trang sáng tạo OnYou

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH thời trang sáng tạo OnYou

Công ty TNHH thời trang sáng tạo OnYou

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Biệt thự 33TT3B KĐT mới Phùng Khoang – Trung Văn – Nam Từ Liêm – Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

