Tuyển Tiếng Trung Công ty TNHH thời trang sáng tạo OnYou làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 2 Triệu

Mức lương 1 - 2 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 6 ngõ 110 trần duy hưng, trung hòa, cầu giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 1 - 2 Triệu

- Tìm hiểu các thông tin về nguồn hàng, thị trường Trung

- Đàm phán với nhà cung cấp bên Trung

- Nhập hàng theo yêu cầu của Ban giám đốc

- Theo dõi tiến trình đơn hàng

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nhiệt tình, năng động, sáng tạo

- Chủ động và trách nhiệm cao trong công việc

- Kỹ năng tiếng Trung: cơ bản

- Không yêu cầu kinh nghiệm

Tại Công ty TNHH thời trang sáng tạo OnYou Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: linh động

Được hướng dẫn, đào tạo 1: 1

Sau thực tập có thể lên làm chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH thời trang sáng tạo OnYou

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin