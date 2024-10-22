Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC EDMICRO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC EDMICRO
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 5, Sảnh C
- Tòa nhà Tây Hà 19 Tố Hữu, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương Thỏa thuận
- Ghi hình bài giảng theo nội dung sẵn có
- Rà soát nội dung video trước và sau khi quay
- Thời gian: Sắp xếp tối thiểu 2 buổi/ tuần (từ thứ 2 - 7, từ 8h - 17h) tới công ty quay.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Giáo viên HSK 5 trở lên, có kinh nghiệm giảng dạy ít nhất 1 năm, ưu tiên gv đã có kinh nghiệm ghi hình bài giảng
- Phát âm tiếng Trung rõ ràng, dễ nghe
- Ngoại hình sáng là lợi thế
- Không nhận sinh viên
- Chỉ tuyển giáo viên nói giọng miền Bắc
Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC EDMICRO Thì Được Hưởng Những Gì
300 - 500k/bài (15 - 25 phút) Môi trường làm việc năng động chuyên nghiệp Được hướng dẫn hỗ trợ ghi hình
300 - 500k/bài (15 - 25 phút)
Môi trường làm việc năng động chuyên nghiệp
Được hướng dẫn hỗ trợ ghi hình
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC EDMICRO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
