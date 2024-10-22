Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC EDMICRO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5, Sảnh C - Tòa nhà Tây Hà 19 Tố Hữu, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương Thỏa thuận

- Ghi hình bài giảng theo nội dung sẵn có

- Rà soát nội dung video trước và sau khi quay

- Thời gian: Sắp xếp tối thiểu 2 buổi/ tuần (từ thứ 2 - 7, từ 8h - 17h) tới công ty quay.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giáo viên HSK 5 trở lên, có kinh nghiệm giảng dạy ít nhất 1 năm, ưu tiên gv đã có kinh nghiệm ghi hình bài giảng

- Phát âm tiếng Trung rõ ràng, dễ nghe

- Ngoại hình sáng là lợi thế

- Không nhận sinh viên

- Chỉ tuyển giáo viên nói giọng miền Bắc

Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC EDMICRO Thì Được Hưởng Những Gì

300 - 500k/bài (15 - 25 phút) Môi trường làm việc năng động chuyên nghiệp Được hướng dẫn hỗ trợ ghi hình

300 - 500k/bài (15 - 25 phút)

Môi trường làm việc năng động chuyên nghiệp

Được hướng dẫn hỗ trợ ghi hình

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC EDMICRO

