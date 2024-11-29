Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH 4M ELECTRO-OPTICS VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: D01 - L39 Khu A, khu đô thị mới Dương Nội, phường Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương Thỏa thuận

Giao tiếp với các đối tác phía Trung Quốc, các nhà cung cấp.

Hỗ trợ phiên dịch các bộ phận kỹ thuật, máy móc trong công nghiệp.

Dịch các tài liệu tiếng Trung _ Việt và ngược lại.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo tiếng Trung nghe, nói, đọc, viết

Hiểu và phân tích các máy móc, thiết bị công nghiệp. Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành kỹ thuật hoặc công nghiệp.

Kỹ năng trao đổi, mua bán hàng hóa trong và ngoài nước.

Biết tiếng anh là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH 4M ELECTRO-OPTICS VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, thỏa thuận theo năng lực

Các phúc lợi đầy đủ: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,... đóng full lương

Thưởng lễ tết, hiếu hỷ, sinh nhật,..

Du lịch hằng năm

Cơ hội thăng tiến và phát triển cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH 4M ELECTRO-OPTICS VINA

