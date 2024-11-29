Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH 4M ELECTRO-OPTICS VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH 4M ELECTRO-OPTICS VINA
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: D01
- L39 Khu A, khu đô thị mới Dương Nội, phường Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương Thỏa thuận
Giao tiếp với các đối tác phía Trung Quốc, các nhà cung cấp.
Hỗ trợ phiên dịch các bộ phận kỹ thuật, máy móc trong công nghiệp.
Dịch các tài liệu tiếng Trung _ Việt và ngược lại.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo tiếng Trung nghe, nói, đọc, viết
Hiểu và phân tích các máy móc, thiết bị công nghiệp. Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành kỹ thuật hoặc công nghiệp.
Kỹ năng trao đổi, mua bán hàng hóa trong và ngoài nước.
Biết tiếng anh là một lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH 4M ELECTRO-OPTICS VINA Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương hấp dẫn, thỏa thuận theo năng lực
Các phúc lợi đầy đủ: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,... đóng full lương
Thưởng lễ tết, hiếu hỷ, sinh nhật,..
Du lịch hằng năm
Cơ hội thăng tiến và phát triển cao
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH 4M ELECTRO-OPTICS VINA
