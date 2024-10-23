Tuyển Tiếng Trung Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà The Golden Palm, 21 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Nhận các yêu cầu tìm kiếm nguồn hàng Tìm nguồn hàng từ Trung quốc hoặc trong nước Liên lạc, trao đổi, đàm phán với nhà cung cấp Tham gia vào các dự án của công ty Theo dõi các đơn hàng được phụ trách Tổng hợp thông tin về nhà cung cấp, hàng hoá,…

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ 1999 - 1986 Tốt nghiệp đại học trở lên Sử dụng tốt tiếng Trung (4 kĩ năng) Ứng viên đã có kinh nghiệm tìm kiếm nguồn hàng tối thiểu 2 năm Hoặc có kinh nghiệm tốt về XNK

Tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 12.000.000 - 14.000.000 Phụ cấp ăn trưa (30k/công), gửi xe (90k/tháng) Cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc Thời gian nhận lương: từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 10 hàng tháng Môi trường thân thiện, nhiều cơ hội phát triển Đóng bảo hiểm full lương khi lên chính thức Nghỉ Lễ - Tết theo quy định của nhà nước 12 Ngày phép năm, nghỉ phép có lương theo quy định Lương tháng 13, thưởng và quà các ngày lễ - tết Thưởng kinh doanh Tham gia tham quan, du lịch, chương trình, sự kiện hàng năm của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam

