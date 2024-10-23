Tuyển Tiếng Trung Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam

Tiếng Trung

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam

Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà The Golden Palm, 21 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Nhận các yêu cầu tìm kiếm nguồn hàng Tìm nguồn hàng từ Trung quốc hoặc trong nước Liên lạc, trao đổi, đàm phán với nhà cung cấp Tham gia vào các dự án của công ty Theo dõi các đơn hàng được phụ trách Tổng hợp thông tin về nhà cung cấp, hàng hoá,…
Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ 1999 - 1986 Tốt nghiệp đại học trở lên Sử dụng tốt tiếng Trung (4 kĩ năng) Ứng viên đã có kinh nghiệm tìm kiếm nguồn hàng tối thiểu 2 năm Hoặc có kinh nghiệm tốt về XNK
Tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 12.000.000 - 14.000.000 Phụ cấp ăn trưa (30k/công), gửi xe (90k/tháng) Cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc Thời gian nhận lương: từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 10 hàng tháng Môi trường thân thiện, nhiều cơ hội phát triển Đóng bảo hiểm full lương khi lên chính thức Nghỉ Lễ - Tết theo quy định của nhà nước 12 Ngày phép năm, nghỉ phép có lương theo quy định Lương tháng 13, thưởng và quà các ngày lễ - tết Thưởng kinh doanh Tham gia tham quan, du lịch, chương trình, sự kiện hàng năm của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa Golden Palm, 21 Lê Văn Lương, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

