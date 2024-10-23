Tuyển Tiếng Trung Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam
- Hà Nội: Tòa nhà The Golden Palm, 21 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 12 - 14 Triệu
Nhận các yêu cầu tìm kiếm nguồn hàng
Tìm nguồn hàng từ Trung quốc hoặc trong nước
Liên lạc, trao đổi, đàm phán với nhà cung cấp
Tham gia vào các dự án của công ty
Theo dõi các đơn hàng được phụ trách
Tổng hợp thông tin về nhà cung cấp, hàng hoá,…
Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi từ 1999 - 1986
Tốt nghiệp đại học trở lên
Sử dụng tốt tiếng Trung (4 kĩ năng)
Ứng viên đã có kinh nghiệm tìm kiếm nguồn hàng tối thiểu 2 năm
Hoặc có kinh nghiệm tốt về XNK
Tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 12.000.000 - 14.000.000
Phụ cấp ăn trưa (30k/công), gửi xe (90k/tháng)
Cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc
Thời gian nhận lương: từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 10 hàng tháng
Môi trường thân thiện, nhiều cơ hội phát triển
Đóng bảo hiểm full lương khi lên chính thức
Nghỉ Lễ - Tết theo quy định của nhà nước
12 Ngày phép năm, nghỉ phép có lương theo quy định
Lương tháng 13, thưởng và quà các ngày lễ - tết
Thưởng kinh doanh
Tham gia tham quan, du lịch, chương trình, sự kiện hàng năm của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
