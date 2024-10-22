Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KHCN ZHE LU làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu

Mức lương Từ 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cụm công nghiệp Thanh Oai, Xã Bích Hòa, Thanh Oai

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương Từ 8 Triệu

• Data đã có sẵn

• Thương thảo, đàm phán hợp đồng.

• Quản lý, thu hồi công nợ của khách hàng.

• Phối hợp xử lý công việc cùng các phòng ban khác.

• Báo cáo, làm theo chỉ thị từ cấp trên.

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tiếng Trung giao tiếp và nhận diện chữ tiếng trung tốt, đánh máy thành thạo (Tối thiểu tương đương với HSK5)

• Ưu tiên người có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh

• Linh động, nhanh nhẹn và có khả năng xử lý vấn đề, công việc tốt

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KHCN ZHE LU Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cơ bản từ 8 triệu (Thoả thuận theo năng lực) + Hoa hồng. Thu nhập Không Giới Hạn

• Được tham gia đầy đủ các chế độ: BHYT, BHXH,... theo quy định

• Các chế độ khác của công ty: nghỉ lễ, tết, Du lịch, teambuilding, thưởng tháng 13,...

• Được đào tạo thường xuyên nâng cao kỹ năng bán hàng, kiến thức chuyên môn

• Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn

• Môi trường làm việc năng động, ổn định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KHCN ZHE LU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin