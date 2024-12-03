Tuyển Tiếng Trung Công ty TNHH CTCI Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương Thỏa thuận

Phối hợp với các thành viên trong nhóm để hoàn thành các nhiệm vụ được yêu cầu.

Thu thập thông tin nhà thầu (Các công ty xây dựng/ Dịch vụ/ Vật liệu/ thiết bị).

Đăng ký thông tin nhà thầu, nhập dữ liệu trên hệ thống mua sắm.

Nhập dữ liệu đơn hàng/ hợp đồng trên hệ thống mua sắm.

Theo dõi giám sát việc thực hiện đơn hàng/ hợp đồng (giao hàng, số lượng, chất lượng).

Duy trì và cập nhật thông tin dữ liệu nhà thầu, chứng chỉ nhà thầu, số lần giao hàng, tiềm năng phát triển.

Điều phối các công việc liên quan giữa phòng mua sắm và tổng công ty CTCI

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tiếng Trung, Tiếng Anh TOEIC 700.

Kỹ năng giao tiếp tốt, trung thực, nhiệt tình, thân thiện và chủ động trong công việc.

Mới tốt nghiệp sẽ được đào tạo.

Kỹ năng hợp tác và làm việc nhóm.

Kỹ năng xử lý tình huống và giải quyết các vấn đề

Kỹ năng tổ chức và sắp xếp công việc.

Có hiểu biết về lĩnh vực thương mại, có đạo đức nghề nghiệp, định hướng khách hàng.

Độ tin cậy và cam kết cao.

Độ chính xác và chi tiết.

Thành thạo tin học văn phòng (Excel, Word, PowerPoint).

Tại Công ty TNHH CTCI Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh, thỏa thuận. Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo luật lao động. Chế độ tăng lương, thưởng mỗi năm theo hiệu quả công việc.

Các chế độ: sinh nhật, ngày lễ (8/3, 30/4-1/5, 1/6, 2/9, 20/10, tết dương lịch...).

Du lịch hàng năm, khám sức khỏe định kỳ

Làm việc 40h/ 1 tuần từ Thứ 2 – 6. Thời gian làm việc linh hoạt 1 giờ cho mỗi ngày

12 ngày phép/ năm sau 1 năm làm việc đầy đủ và tăng theo quy định của pháp luật

Được làm việc với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm và môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, chia sẻ, đồng hành.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH CTCI Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.