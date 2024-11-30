Tuyển Tiếng Trung Công ty TNHH Phát triển xây dựng Việt Nam Kiến Hưng làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Công ty TNHH Phát triển xây dựng Việt Nam Kiến Hưng
Ngày đăng tuyển: 30/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
Tiếng Trung

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại Công ty TNHH Phát triển xây dựng Việt Nam Kiến Hưng

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Toà nhà Golden palace, 99 Mễ Trì, Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Dịch tài liệu (hợp đồng, văn bản, hồ sơ thầu, hồ sơ kỹ thuật......) từ Tiếng Trung sang Tiếng Việt và ngược lại
Phụ trách nhận hợp đồng từ các phòng ban công ty, kiểm tra tính pháp lý và tính chính xác bản dịch sang tiếng Trung của hợp đồng
Kiểm tra hợp đồng trước khi đóng dấu và đóng dấu hợp đồng
Quản lý và lưu trữ hợp đồng, các văn bản, giấy tờ khác
Các công việc khác theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Ngôn Ngữ Trung hoặc các chuyên ngành khác liên quan
Độ tuổi từ 25-40
Tiếng Trung 4 kỹ năng (HSK5 trở lên)
Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên ở vị trí Biên phiên dịch về lĩnh vực xây dựng
Kỹ năng vi tính văn phòng: Word, Excel, Power Point
Nhiệt tình, cẩn thận và có trách nhiệm với công việc.
Ưu tiên Biết soạn thảo hợp đồng

Tại Công ty TNHH Phát triển xây dựng Việt Nam Kiến Hưng Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 15.000.000 - 18.000.000/tháng
Phụ cấp công việc: phụ cấp chuyên cần 500.000/tháng, phụ cấp ăn trưa 730.000/tháng
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, ổn định, có cơ hội thăng tiến
Có 12 ngày phép năm, và ngày nghỉ theo quy định của pháp luật
Thưởng lương tháng 13 và các ngày lễ tết
Tham gia BHYT- BHXH theo luật lao động
Du lịch, teambuilding, quà giải nhiệt mùa hè hàng năm
Đặc biệt công ty có rất nhiều chương trình linh hoạt, như “Quà giải nhiệt mùa hè” với các hỗ trợ nước giải khát free cho nhân viên, “Tổ chức sinh nhật”, và rất nhiều các hoạt động công đoàn khác
Cơ hội học hỏi, được làm việc trực tiếp với Trưởng phòng và các cấp quản lý- Các hoạt động nội bộ khác: Year End Party, Team Building

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phát triển xây dựng Việt Nam Kiến Hưng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

