Tuyển Tiếng Trung Công ty TNHH Phát triển xây dựng Việt Nam Kiến Hưng làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà nhà Golden palace, 99 Mễ Trì, Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Dịch tài liệu (hợp đồng, văn bản, hồ sơ thầu, hồ sơ kỹ thuật......) từ Tiếng Trung sang Tiếng Việt và ngược lại

Phụ trách nhận hợp đồng từ các phòng ban công ty, kiểm tra tính pháp lý và tính chính xác bản dịch sang tiếng Trung của hợp đồng

Kiểm tra hợp đồng trước khi đóng dấu và đóng dấu hợp đồng

Quản lý và lưu trữ hợp đồng, các văn bản, giấy tờ khác

Các công việc khác theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Ngôn Ngữ Trung hoặc các chuyên ngành khác liên quan

Độ tuổi từ 25-40

Tiếng Trung 4 kỹ năng (HSK5 trở lên)

Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên ở vị trí Biên phiên dịch về lĩnh vực xây dựng

Kỹ năng vi tính văn phòng: Word, Excel, Power Point

Nhiệt tình, cẩn thận và có trách nhiệm với công việc.

Ưu tiên Biết soạn thảo hợp đồng

Tại Công ty TNHH Phát triển xây dựng Việt Nam Kiến Hưng Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 15.000.000 - 18.000.000/tháng

Phụ cấp công việc: phụ cấp chuyên cần 500.000/tháng, phụ cấp ăn trưa 730.000/tháng

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, ổn định, có cơ hội thăng tiến

Có 12 ngày phép năm, và ngày nghỉ theo quy định của pháp luật

Thưởng lương tháng 13 và các ngày lễ tết

Tham gia BHYT- BHXH theo luật lao động

Du lịch, teambuilding, quà giải nhiệt mùa hè hàng năm

Đặc biệt công ty có rất nhiều chương trình linh hoạt, như “Quà giải nhiệt mùa hè” với các hỗ trợ nước giải khát free cho nhân viên, “Tổ chức sinh nhật”, và rất nhiều các hoạt động công đoàn khác

Cơ hội học hỏi, được làm việc trực tiếp với Trưởng phòng và các cấp quản lý- Các hoạt động nội bộ khác: Year End Party, Team Building

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phát triển xây dựng Việt Nam Kiến Hưng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin