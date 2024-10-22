Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH KIN LONG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương Từ 10 Triệu

- Tìm hiểu các quy trình nghiệp vụ sẵn có trong công ty -> Xây dựng phương án tối ưu và chuyển đổi thành quy trình số hóa trên web và hệ thống mới -> Giảng lại cho bộ phận IT thực hiện.

- Kiểm tra và nghiệm thu các chức năng và quy trình mới trên web: Đảm bảo các tính năng và hệ thống mới được kiểm tra, đánh giá và đưa vào vận hành một cách hiệu quả, đảm bảo sản phẩm làm ra đúng thiết kế và phương án đã đưa ra.

- Thực hiện các công việc hành chính khác theo sự phân công của cấp trên.

- Tiếp nhận phản hồi người dùng -> tìm nguyên nhân -> bàn giao cho các bên liên qua sửa lỗi -> test lại lỗi và thông báo người dùng.

- Quản lý, sửa đổi, chỉnh sửa, phiên dịch ....thông tin sản phẩm trên hệ thống web

- Thống kê tình hình sử dụng, phân tích số liệu người dùng....

- Các công việc hành chính khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Đại học; tiếng Trung thành thạo 4 kỹ năng nghe – nói – đọc – viết

- Độ tuổi: không giới hạn

- Ưu tiên có 1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng (Word, Excel, Power point, Outlook)

- Có khả năng làm việc độc lập, phối hợp làm việc nhóm

- Tư duy logic tốt, trung thực và chủ động

Tại CÔNG TY TNHH KIN LONG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương : từ 10 triệu trở lên tùy năng lực

- Lương thử việc được trả 100%, thời gian thử việc được tính phép năm

- Phụ cấp tiền ăn trưa, xăng xe, được cấp sim và chi phí liên lạc điện thoại

- Được hưởng các chế độ thưởng chuyên cần, thưởng hiệu suất làm việc do trưởng nhóm đánh giá, thưởng thâm niên công tác...

- Xét tăng lương 1 lần / năm theo quy định của công ty

- Được đóng BHYT + BHXH + BHTN và các chế độ phúc lợi xã hội khác theo luật lao động Việt Nam

- Được hưởng chế độ nghỉ Lễ, tết theo quy định của Luật Lao động và Quy định của công ty.

- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, được cử sang nước ngoài đào tạo

- Được tham gia các hoạt động chung của Công ty: du lịch, teambuilding, sự kiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIN LONG VIỆT NAM

