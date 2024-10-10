Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH KWONG MING ELECTRICAL (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

CÔNG TY TNHH KWONG MING ELECTRICAL (VIỆT NAM)
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/11/2024
Tiếng Trung

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH KWONG MING ELECTRICAL (VIỆT NAM)

Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô 14, Khu công nghiệp Quang Minh, thị trấn Quang Minh, Mê Linh

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương Đến 20 Triệu

- Tiến hành tham khảo, đàm phán và so sánh giá của vật tư, hàng hóa cần mua theo lưu trình làm việc quy định của Công ty, kiểm soát chi phí tốt.
- Theo yêu cầu của PMC, lên đơn đặt hàng với Nhà cung cấp, đồng thời theo dõi tiến độ giao hàng và kiểm soát chất lượng vật tư, hàng hóa.
- Thực hiện các hoạt động liên quan đến mua hàng: đàm phán giá cả, điều kiện thanh toán, thời gian giao hàng, chất lượng sản phẩm/dịch vụ.
- Quản lý nhà cung cấp theo quy định: đánh giá nhà cung cấp( lần đầu/ định kỳ), quản lý hợp đồng mua bán và các tài liệu khác .
- Cùng với bộ phận cố gắng hoàn thành chỉ tiêu KPI: giá thành sản phẩm thấp, tiến độ giao hàng đảm bảo.
- Thực hiện các báo cáo liên quan đến hoạt động mua hàng.

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên thành thạo tiếng Trung 4 kỹ năng ( nghe nói đọc viết), tương đương HSK 4 trở lên
- Ưu tiên ứng viên sử dụng tốt cả tiếng Trung và tiếng Anh.
- Yêu cầu ứng viên có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệp ở các công ty sản xuất linh kiện điện tử, am hiểu về sản phẩm, nguyên vật liệu sản phẩm điện tử...
- Chủ động trong công việc, có kỹ năng đàm phán tốt và có kiến thức về giá thành sản phẩm.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong các công ty chế xuất.
- Thành thạo quy trình, thủ tục về hải quan, xuất nhập khẩu
- Tin học, internet: Tin học văn phòng, biết sử dụng công cụ tìm kiếm và email.

Tại CÔNG TY TNHH KWONG MING ELECTRICAL (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: mức lương lên tới 20 triệu hoặc thỏa thuận theo năng lực.
- Tập đoàn Hồng Kong, công ty mới thành lập tại Việt Nam ( dự kiến hoạt động vào tháng 10/2024) vì vậy sẽ có nhiều cơ hội được đào tạo trong và ngoài nước, có cơ hội thăng tiến trong công việc.
- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ Tết lễ,...)
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KWONG MING ELECTRICAL (VIỆT NAM)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô 14, KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội

