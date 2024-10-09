Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH ANTA SPORTS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH ANTA SPORTS VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2024
Tiếng Trung

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH ANTA SPORTS VIỆT NAM

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Toà nhà Lotte Center, số 54 Liễu Giai, p.Cống Vị, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

- Trợ giúp Ban Tổng Giám Đốc (BOD) trong việc điều phối công việc với bên ngoài, kết nối các hoạt động với các phòng ban/cá nhân đảm bảo duy trì được các hoạt động hàng ngày, xử lý công việc kịp thời của các phòng/ban.
- Sắp xếp và nhắc nhở lịch làm việc, lịch họp, các chuyến đi công tác, hội họp của Ban Tổng Giám Đốc (BOD).
- Sắp xếp và tổ chức các cuộc họp: theo yêu cầu của Ban Tổng Giám Đốc và các cuộc họp của các Phòng/bộ phận với BOD.
- Thông báo, ghi chú và báo cáo lại những công việc phát sinh và gửi đến Ban Tổng Giám Đốc để xin ý kiến chỉ đạo.
- Truyền đạt ý kiến/chỉ đạo của Ban Tổng Giám Đốc cho các cá nhân, phòng ban liên quan và theo dõi, đốc thúc, kiểm tra công việc của các phòng ban liên quan theo nội dung đã truyền đạt.
- Tổng hợp các số liệu báo cáo và kế hoạch của các phòng ban bộ phận cho BOD.
- Tiếp nhận, kiểm tra và trình ký hồ sơ, kiểm tra và trả lời các email, công văn, thư mời,...theo ý kiến chỉ đạo của Ban Tổng Giám Đốc.
- Thực hiện các công việc phát sinh theo yêu cầu của Ban Tổng Giám Đốc.
- Sẵn sàng, nhiệt tình thực hiện các công việc khác trong phạm vi chuyên môn.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Luật, ngoại ngữ, quản trị kinh doanh, kinh tế, marketing...
- Kinh nghiệm tối thiểu 3 năm ở vị trí tương đương Trợ lý Tổng Giám Đốc/Phó Tổng Giám Đốc.
- Khả năng sử dụng thành thạo Tiếng Trung, ưu tiên đã làm Trợ lý Tổng Giám Đốc/Phó Tổng Giám Đốc người Trung Quốc.
- Kiến thức về các ngành kinh doanh, thương mại, ưu tiên có kinh nghiệm ngành hàng bán lẻ.
- Sắp xếp công việc khoa học và có khả năng tổ chức tốt cuộc họp.
- Kỹ năng tin học, ngoại ngữ.
- Thành thạo kỹ năng phân tích giải quyết vấn đề.

Tại CÔNG TY TNHH ANTA SPORTS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương từ 20-30tr, thỏa thuận theo năng lực.
- Thưởng lương tháng 13 và thưởng cuối năm theo tình hình kinh doanh của Công ty.
- Được đóng BHXH theo quy định của pháp luật và theo quy định của công ty.
- Hưởng niềm vui chứ không chỉ phúc lợi: Sinh nhật hàng tháng. Chế độ lễ tết, hiếu, hỷ. Team building, du lịch, nghỉ mát.
- Được tham gia vào các vào các khóa training nội bộ, các hội thảo chuyên sâu.
- Cơ hội thăng tiến rộng mở.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ANTA SPORTS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ANTA SPORTS VIỆT NAM

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 612, Tầng 6, Tòa nhà Friendship, Số 31, Đường Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH ANTA SPORTS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH ANTA SPORTS VIỆT NAM
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ NAM PHONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 28 - 35 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ NAM PHONG
28 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG TRẦN GIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG TRẦN GIA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH WHITESTAR BEAUTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH WHITESTAR BEAUTY
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tiếng Trung Công ty TNHH Minigood Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Minigood Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH ORRO HOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH ORRO HOME
12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Trung Công ty cổ phần gạch khối Tân Kỷ Nguyên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 16 Triệu Công ty cổ phần gạch khối Tân Kỷ Nguyên
Trên 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH HAI DI LAO VIET NAM HOLDINGS – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 12 Triệu CÔNG TY TNHH HAI DI LAO VIET NAM HOLDINGS – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Trên 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Trung Công ty Cổ phần Mạc Tích (Martech JSC) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 17 Triệu Công ty Cổ phần Mạc Tích (Martech JSC) Pro Company
15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tiếng Trung Công Ty Melody Logistics Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Melody Logistics Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH VIETNAM CHENKUN LOGISTICS SUPPLY CHAIN MANAGEMENT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH VIETNAM CHENKUN LOGISTICS SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH QUÀ TẶNG VÀ THỦ CÔNG SAINT SUNNY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH QUÀ TẶNG VÀ THỦ CÔNG SAINT SUNNY
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PHƯƠNG PHÚ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PHƯƠNG PHÚ
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Trung Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Hàng Tiêu Dùng Bình Tân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Hàng Tiêu Dùng Bình Tân
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN AN VIỆT SÔNG HỒNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN AN VIỆT SÔNG HỒNG
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH GENBYTE TECHNOLOGY (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH GENBYTE TECHNOLOGY (VIỆT NAM)
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN BÁT GIỚI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 21 - 27 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN BÁT GIỚI
21 - 27 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ DỊCH VỤ ĂN UỐNG SHUNWEI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 12 Triệu CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ DỊCH VỤ ĂN UỐNG SHUNWEI
Trên 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Trung CTY TNHH GORIENTAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CTY TNHH GORIENTAL
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELE FUTURE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH ELE FUTURE
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN BÁT GIỚI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN BÁT GIỚI
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH MELLOW VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH MELLOW VIỆT NAM
Tới 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH LANBENA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH LANBENA
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THIÊN LANG TINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH THIÊN LANG TINH
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Trung Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Đại Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Đại Việt
10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tiếng Trung KING ROAD TECHNOLOGY COMPANY LIMITED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận KING ROAD TECHNOLOGY COMPANY LIMITED
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH NHỰA HOA THÁI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH NHỰA HOA THÁI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Trung CTY TNHH EMI ASIA VIỆT NAM làm việc tại Long An thu nhập 12 - 15 Triệu CTY TNHH EMI ASIA VIỆT NAM
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH TMDV ADFLY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH TMDV ADFLY VIỆT NAM
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH WHITESTAR BEAUTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu CÔNG TY TNHH WHITESTAR BEAUTY
12 - 17 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm