Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH ANTA SPORTS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Toà nhà Lotte Center, số 54 Liễu Giai, p.Cống Vị, Ba Đình

- Trợ giúp Ban Tổng Giám Đốc (BOD) trong việc điều phối công việc với bên ngoài, kết nối các hoạt động với các phòng ban/cá nhân đảm bảo duy trì được các hoạt động hàng ngày, xử lý công việc kịp thời của các phòng/ban.

- Sắp xếp và nhắc nhở lịch làm việc, lịch họp, các chuyến đi công tác, hội họp của Ban Tổng Giám Đốc (BOD).

- Sắp xếp và tổ chức các cuộc họp: theo yêu cầu của Ban Tổng Giám Đốc và các cuộc họp của các Phòng/bộ phận với BOD.

- Thông báo, ghi chú và báo cáo lại những công việc phát sinh và gửi đến Ban Tổng Giám Đốc để xin ý kiến chỉ đạo.

- Truyền đạt ý kiến/chỉ đạo của Ban Tổng Giám Đốc cho các cá nhân, phòng ban liên quan và theo dõi, đốc thúc, kiểm tra công việc của các phòng ban liên quan theo nội dung đã truyền đạt.

- Tổng hợp các số liệu báo cáo và kế hoạch của các phòng ban bộ phận cho BOD.

- Tiếp nhận, kiểm tra và trình ký hồ sơ, kiểm tra và trả lời các email, công văn, thư mời,...theo ý kiến chỉ đạo của Ban Tổng Giám Đốc.

- Thực hiện các công việc phát sinh theo yêu cầu của Ban Tổng Giám Đốc.

- Sẵn sàng, nhiệt tình thực hiện các công việc khác trong phạm vi chuyên môn.

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Luật, ngoại ngữ, quản trị kinh doanh, kinh tế, marketing...

- Kinh nghiệm tối thiểu 3 năm ở vị trí tương đương Trợ lý Tổng Giám Đốc/Phó Tổng Giám Đốc.

- Khả năng sử dụng thành thạo Tiếng Trung, ưu tiên đã làm Trợ lý Tổng Giám Đốc/Phó Tổng Giám Đốc người Trung Quốc.

- Kiến thức về các ngành kinh doanh, thương mại, ưu tiên có kinh nghiệm ngành hàng bán lẻ.

- Sắp xếp công việc khoa học và có khả năng tổ chức tốt cuộc họp.

- Kỹ năng tin học, ngoại ngữ.

- Thành thạo kỹ năng phân tích giải quyết vấn đề.

- Mức lương từ 20-30tr, thỏa thuận theo năng lực.

- Thưởng lương tháng 13 và thưởng cuối năm theo tình hình kinh doanh của Công ty.

- Được đóng BHXH theo quy định của pháp luật và theo quy định của công ty.

- Hưởng niềm vui chứ không chỉ phúc lợi: Sinh nhật hàng tháng. Chế độ lễ tết, hiếu, hỷ. Team building, du lịch, nghỉ mát.

- Được tham gia vào các vào các khóa training nội bộ, các hội thảo chuyên sâu.

- Cơ hội thăng tiến rộng mở.

