Tuyển Tiếng Trung Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Đại Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Đại Việt
Ngày đăng tuyển: 10/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/01/2025
Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Đại Việt

Tiếng Trung

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Đại Việt

Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Toà VNO, Số 1 Hoàng Việt, P. 4, Tân Bình, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Nghiên cứu và phát triển thị trường:
Tìm hiểu đặc điểm, nhu cầu và xu hướng của các thị trường mục tiêu, đặc biệt là các thị trường nước ngoài (Đài Loan, Trung Quốc, v.v.).
Phân tích thị trường, đánh giá đối thủ cạnh tranh, từ đó đề xuất các chiến lược phát triển phù hợp.
Lập danh sách các đối tác tiềm năng (đại lý, công ty du lịch quốc tế)
Xây dựng và quản lý mối quan hệ:
Chủ động liên hệ, giới thiệu sản phẩm và đàm phán với đối tác để ký kết hợp đồng.
Thường xuyên cập nhật thông tin, duy trì mối quan hệ với đối tác hiện có.
Hỗ trợ đối tác trong việc triển khai bán tour, giải quyết các vấn đề phát sinh và đảm bảo sự hài lòng của đối tác.
Quản lý sản phẩm và tư vấn dịch vụ:
Nắm vững thông tin chi tiết về các tour du lịch của công ty (hành trình, giá cả, dịch vụ).
Tư vấn cho đối tác các gói tour phù hợp với nhóm khách hàng mục tiêu của họ.
Đề xuất các sản phẩm tùy chỉnh theo yêu cầu của đối tác để tăng tính cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu khách hàng.
Báo cáo và đánh giá hiệu quả:
Theo dõi kết quả kinh doanh từ các thị trường phụ trách, phân tích số liệu và đánh giá hiệu quả từng chiến lược.
Báo cáo định kỳ cho quản lý về tiến độ công việc và tình hình hợp tác với đối tác.
Đề xuất các giải pháp cải tiến, kế hoạch phát triển mới nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.
Các công việc khác:
Hỗ trợ tổ chức các sự kiện, hội thảo hoặc gặp gỡ đối tác khi cần.
Cập nhật thông tin về xu hướng du lịch quốc tế và nhu cầu thị trường để cải thiện sản phẩm/dịch vụ.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ trở lên các chuyên ngành Du lịch Lữ hành, Văn hoá, Ngôn ngữ,... hoặc các chuyên ngành phù hợp
Kinh nghiệm từ 2 năm Sales Inbound
Khả năng sử dụng Tiếng Trung tốt 4 kỹ năng (Nghe, Nói, Đọc, Viết)
Am hiểu các tuyến điểm du lịch trong nước
Tác phong chuyên nghiệp, tự tin.
Khả năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng tốt.
Ngoại hình ưa nhìn, sức khoẻ tốt
Có thể đi công tác nước ngoài là lợi thế.
Yêu cầu khác: Có laptop cá nhân

Tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Đại Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Mức Lương cứng upto 30 Triệu (Theo Level) + hoa hồng
Ngoài ra còn có các chính sách thưởng: Thưởng nóng booking lợi nhuận cao, Thưởng Best Seller, thưởng CBNV xuất sắc tháng/ quý/ năm, ..
Đảm bảo đầy đủ các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN,.. theo quy định của Luật lao động
Hưởng sự trợ giúp từ mọi nguồn lực tốt nhất của toàn hệ thống Adavigo trên toàn quốc.
Thế mạnh là đại lý cấp 1 của các hãng hàng không và Quỹ phòng khách sạn giá tốt trên toàn quốc.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cởi mở và năng động
Cơ hội tiếp xúc, làm việc với các đối tác du lịch nước ngoài lớn
Được công ty tạo mọi điều kiện tham gia các khóa học nâng cao kỹ năng nghiệp vụ
Tham gia các hoạt động ngoại khóa, đi du lịch, Team building,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Đại Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Đại Việt

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Đại Việt

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1, Toà D, Vinaconex 1, 289A Khuất Duy Tiến, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

