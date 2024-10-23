Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUYÊN Á KHẢI LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUYÊN Á KHẢI LONG
- Hà Nội: Đặng Vũ Hỷ, Thượng Thanh, Long Biên
Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương Thỏa thuận
Nhận booking, gửi booking cho vendor, kết hợp các bộ phận liên quan để làm thủ tục thông quan cho hàng hóa.
Tiếp nhận thông tin, theo dõi booking, cập nhập và phản hồi thông tin đến khách hàng.
Phân tích và làm rõ nguyên nhân dẫn đến những thắc mắc, khiếu nại của khách hàng, kịp thời báo cáo cấp trên đưa phương án xử lý;
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ độ tuổi từ 22-35 tuổi.
Thông thạo Tiếng Trung 4 kỹ năng (Nghe, nói, đọc, viết).
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUYÊN Á KHẢI LONG Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: thỏa thuận
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUYÊN Á KHẢI LONG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
