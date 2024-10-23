Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUYÊN Á KHẢI LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Đặng Vũ Hỷ, Thượng Thanh, Long Biên

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhận booking, gửi booking cho vendor, kết hợp các bộ phận liên quan để làm thủ tục thông quan cho hàng hóa. Tiếp nhận thông tin, theo dõi booking, cập nhập và phản hồi thông tin đến khách hàng. Phân tích và làm rõ nguyên nhân dẫn đến những thắc mắc, khiếu nại của khách hàng, kịp thời báo cáo cấp trên đưa phương án xử lý;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ độ tuổi từ 22-35 tuổi.
Trình độ: Đại học
Thông thạo Tiếng Trung 4 kỹ năng (Nghe, nói, đọc, viết).
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm trong ngành Logistics

Nữ độ tuổi từ 22-35 tuổi.

Thông thạo Tiếng Trung 4 kỹ năng (Nghe, nói, đọc, viết).

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUYÊN Á KHẢI LONG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: thỏa thuận, thời gian thử việc 1 tháng.
Chế độ khác theo Luật lao động. Quy chế và thỏa ước LĐTT của công ty. Đóng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT,...
Thưởng lễ, tết, lương tháng 13.
Tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao kiến thức chuyên môn.

Lương: thỏa thuận

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUYÊN Á KHẢI LONG

