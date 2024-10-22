Tuyển Tiếng Trung Công Ty Melody Logistics Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Melody, số 1 Nguyễn Văn Đậu, phường 5, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương Thỏa thuận

Check lịch trình của lô hàng với Đại lý; Liên hệ đại lý lấy booking cho lô hàng, gửi thông tin lô hàng cho khách hàng theo dõi; Phối hợp với đại lý xử lý các phát sinh của lô hàng; Liên hệ hãng tàu để kiểm tra ngày tàu cập cảng; Giao dịch với khách hàng trực tiếp, xử lý tất cả các thông tin của khách hàng; Phối hợp với các bộ phận trong công ty theo dõi cập nhật tình hình hàng hóa và thông tin tới khách hàng một cách thường xuyên và kịp thời; Báo cáo hàng tháng về công việc, các phản hồi của khách hàng và thông tin thị trường cho Trưởng Bộ Phận.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học chuyên ngành Logistics, KDQT, Ngôn ngữ Trung, Tiếng Trung thương mại... Không yêu cầu kinh nghiệm, được training hướng dẫn nghiệp vụ; Ưu tiên nữ biết tiếng Trung chuyên ngành; Làm việc trực tiếp với khách Trung; Thành thao tiếng Trung (nghe, nói, đọc, viết); Có kỹ năng giao tiếp, linh hoạt trong công việc;

Tại Công Ty Melody Logistics Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực; Làm việc trong môi trường công bằng, năng động, chuyên nghiệp và có nhiều cơ hội thăng tiến; Cơ hội đi du lịch và tham gia Party hàng năm; Khu vực Pantry ăn uống, view Rooftop trên cao ngắm Landmark81; Chế độ thưởng: thưởng lễ tết, lương tháng 13, sinh nhật, cưới hỏi,… Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN được thực hiện theo đúng quy định pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Melody Logistics Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.