Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH ORRO HOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: C4/5A Đường Liên khu 4 - 5, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Duyệt đơn hàng và sắp xếp xử lý đơn hàng, in đơn và scan đơn trích xuất dữ liệu báo cáo cho sếp. Đối chiếu vận chuyển và đối chiếu các bộ phận liên quan. Quản lý, sắp xếp hàng xuất nhập hàng trong kho Thực hiện nhận hàng, xuất hàng cho vận chuyển Địa chỉ làm việc tại: CÔNG TY TNHH ORRO HOME - CN VĨNH LỘC B C4/5A Đường Liên khu 4-5, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Tp.HCM

Duyệt đơn hàng và sắp xếp xử lý đơn hàng, in đơn và scan đơn trích xuất dữ liệu báo cáo cho sếp.

Đối chiếu vận chuyển và đối chiếu các bộ phận liên quan.

Quản lý, sắp xếp hàng xuất nhập hàng trong kho

Thực hiện nhận hàng, xuất hàng cho vận chuyển

Địa chỉ làm việc tại: CÔNG TY TNHH ORRO HOME - CN VĨNH LỘC B

C4/5A Đường Liên khu 4-5, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Tp.HCM

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ dưới 40 tuổi Tiếng Trung thành thạo 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết Dưới 1 năm kinh nghiệm ở các vị trí trợ lý Tiếng Trung hoặc liên quan khác Kỹ năng văn phòng tốt, thành thạo tin học văn phòng

Nam/Nữ dưới 40 tuổi

Tiếng Trung thành thạo 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết

Dưới 1 năm kinh nghiệm ở các vị trí trợ lý Tiếng Trung hoặc liên quan khác

Kỹ năng văn phòng tốt, thành thạo tin học văn phòng

Tại CÔNG TY TNHH ORRO HOME Thì Được Hưởng Những Gì

Mức Lương cơ bản: 12.000.000 - 14.000.000 đồng + KPI tầm 2-5tr + thưởng lễ, tết, lương tháng 13 Được hưởng đầy đủ tất cả các chế độ của công ty Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước hiện hành khi ký hợp đồng chính thức. Chế độ nghỉ lễ theo quy định nhà nước Thưởng Lễ, Tết: 30/4 và 1/5, 2/9, Tết Dương lịch, Tết Nguyên Đán và các thưởng khác theo quy định công ty Thưởng lương tháng 13, thưởng cuối năm theo tình hình kinh doanh của công ty. Được 12 ngày phép/năm Được tham gia các chương trình du lịch trong nước và nước ngoài.

Mức Lương cơ bản: 12.000.000 - 14.000.000 đồng + KPI tầm 2-5tr + thưởng lễ, tết, lương tháng 13

Được hưởng đầy đủ tất cả các chế độ của công ty Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước hiện hành khi ký hợp đồng chính thức.

Chế độ nghỉ lễ theo quy định nhà nước

Thưởng Lễ, Tết: 30/4 và 1/5, 2/9, Tết Dương lịch, Tết Nguyên Đán và các thưởng khác theo quy định công ty Thưởng lương tháng 13, thưởng cuối năm theo tình hình kinh doanh của công ty.

Được 12 ngày phép/năm

Được tham gia các chương trình du lịch trong nước và nước ngoài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ORRO HOME

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin