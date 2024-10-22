Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH ORRO HOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH ORRO HOME
- Hồ Chí Minh: C4/5A Đường Liên khu 4
- 5, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh
Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 12 - 14 Triệu
Duyệt đơn hàng và sắp xếp xử lý đơn hàng, in đơn và scan đơn trích xuất dữ liệu báo cáo cho sếp.
Đối chiếu vận chuyển và đối chiếu các bộ phận liên quan.
Quản lý, sắp xếp hàng xuất nhập hàng trong kho
Thực hiện nhận hàng, xuất hàng cho vận chuyển
Địa chỉ làm việc tại: CÔNG TY TNHH ORRO HOME - CN VĨNH LỘC B
C4/5A Đường Liên khu 4-5, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Tp.HCM
Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/Nữ dưới 40 tuổi
Tiếng Trung thành thạo 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết
Dưới 1 năm kinh nghiệm ở các vị trí trợ lý Tiếng Trung hoặc liên quan khác
Kỹ năng văn phòng tốt, thành thạo tin học văn phòng
Tại CÔNG TY TNHH ORRO HOME Thì Được Hưởng Những Gì
Mức Lương cơ bản: 12.000.000 - 14.000.000 đồng + KPI tầm 2-5tr + thưởng lễ, tết, lương tháng 13
Được hưởng đầy đủ tất cả các chế độ của công ty Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước hiện hành khi ký hợp đồng chính thức.
Chế độ nghỉ lễ theo quy định nhà nước
Thưởng Lễ, Tết: 30/4 và 1/5, 2/9, Tết Dương lịch, Tết Nguyên Đán và các thưởng khác theo quy định công ty Thưởng lương tháng 13, thưởng cuối năm theo tình hình kinh doanh của công ty.
Được 12 ngày phép/năm
Được tham gia các chương trình du lịch trong nước và nước ngoài.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ORRO HOME
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
