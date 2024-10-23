Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH QUÀ TẶNG VÀ THỦ CÔNG SAINT SUNNY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH QUÀ TẶNG VÀ THỦ CÔNG SAINT SUNNY
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 285, Đường Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10
Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Phiên dịch văn bản khi có yêu cầu
- Theo dõi nhập xuất tồn hàng hóa
- Những công việc khác sẽ trao đổi lúc phỏng vấn
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Yêu cầu phải có : thanh tạo 4 kĩ năng Tiếng Trinh
- Không cần kinh nghiệm
- Nam/Nữ đều được
- Trung thực
- Không cần kinh nghiệm
- Nam/Nữ đều được
- Trung thực
Tại CÔNG TY TNHH QUÀ TẶNG VÀ THỦ CÔNG SAINT SUNNY Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thỏa thuận : Từ 10 Triệu - 15 Triệu
Phụ cấp tiền cơm; khám sức khỏe định kỳ ; teambuilding hằng năm;
Tham gia các loại BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật;
Quà sinh nhật, hiếu hỉ; liên hoan hằng quý; tea break hằng tuần và các chính sách hấp dẫn khác;
Môi trường làm việc năng động và nhiều cơ hội phát triển vị trí cao hơn trong tổ chức.
Phụ cấp tiền cơm; khám sức khỏe định kỳ ; teambuilding hằng năm;
Tham gia các loại BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật;
Quà sinh nhật, hiếu hỉ; liên hoan hằng quý; tea break hằng tuần và các chính sách hấp dẫn khác;
Môi trường làm việc năng động và nhiều cơ hội phát triển vị trí cao hơn trong tổ chức.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUÀ TẶNG VÀ THỦ CÔNG SAINT SUNNY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI