Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH QUÀ TẶNG VÀ THỦ CÔNG SAINT SUNNY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 285, Đường Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Phiên dịch văn bản khi có yêu cầu

- Theo dõi nhập xuất tồn hàng hóa

- Những công việc khác sẽ trao đổi lúc phỏng vấn

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu phải có : thanh tạo 4 kĩ năng Tiếng Trinh

- Không cần kinh nghiệm

- Nam/Nữ đều được

- Trung thực

Tại CÔNG TY TNHH QUÀ TẶNG VÀ THỦ CÔNG SAINT SUNNY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận : Từ 10 Triệu - 15 Triệu

Phụ cấp tiền cơm; khám sức khỏe định kỳ ; teambuilding hằng năm;

Tham gia các loại BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật;

Quà sinh nhật, hiếu hỉ; liên hoan hằng quý; tea break hằng tuần và các chính sách hấp dẫn khác;

Môi trường làm việc năng động và nhiều cơ hội phát triển vị trí cao hơn trong tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUÀ TẶNG VÀ THỦ CÔNG SAINT SUNNY

